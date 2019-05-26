Avrupa Parlamentosu seçimleri

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana'da Başbakan Sebastian Kurz ve ana muhalefet parti lideri Pamela Rendi Wagner, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için oylarını kullandı.

AP’ye 18 milletvekili gönderme hakkı bulunan Avusturya’da yerel saatle 07.00’de başlayan oy kullanma işlemi 17.00’ye kadar sürecek.

Yaklaşık 6 milyon 416 bin seçmenin bulunduğu ülkede AP seçimleri için 8 parti, 260 milletvekili yarışıyor.

Başbakan Kurz, basına yaptığı açıklamada, seçimlere katılımın yüksek olmasını arzuladığını belirterek, AP seçimlerinin Avrupa’nın gidişatını belirleme açısında önemli bir seçim olduğunu söyledi.

Kurz, Avrupa Halk Partisinin (EPP) bu seçimden güçlü şekilde çıkmasını temenni ettiğini belirterek, "Oyların sağ ya da sol uç partiler yerine ortada buluşmasını umut ediyorum." dedi.

Pazartesi günü mecliste kendisine yönelik yapılacak güven oylamasına da değinen Kurz, eski koalisyon ortağı aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve Sosyal Demokrat Partinin (SPÖ) yarın düzenlenecek güven oylamasında olumsuz yönde oy kullanacaklarını tahmin ettiğini dile getirdi.