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Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

23.05.2019 13:10 | Son Güncelleme

28 üyeli AB'de Avrupa Parlamentosu seçimleri için yedi gün sürecek oy verme işlemleri başladı.

Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Hollanda ve İngiltere'de seçmenler bugün sandık başında.Avrupa Birliği'nde 7 gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri İngiltere ve Hollanda'da başladı. Seçimler İrlanda ve Çekya'da Cuma, Fransa dahil bazı ülkelerde Cumartesi, aralarında Almanya'nın da bulunduğu çoğu ülkede ise Pazar günü yapılacak.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde 29 Mayıs'a dek sürecek olan AP seçim sürecinde yaklaşık 418 milyon seçmen 751 milletvekili için oy kullanacak. Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas 23-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek oy verme işlemini "Gezegenimiz üzerinde sınırlar üstü en büyük seçimler ve geleceğimiz hakkında karar verme fırsatı" diye nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu seçimleri, aşırı sağcı partilerin yüksek oy oranına ulaşması ihtimali sebebiyle kaygıyla izleniyor.

Brexit kaosu ortasında İngiltere'de seçimler

Brexit tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi nedeniyle seçimlere katılmak zorunda kalan İngiltere'de 12 seçim bölgesinde 73 milletvekili seçilecek. Sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemleri yerel saatle 22.00'ye kadar devam edecek.

Aşırı sağcı Nigel Farage’ın liderliğindeki Brexit Partisi anketlerde seçimin favorisi olarak gösteriliyor. Partinin yüzde 38 oranında oy alması bekleniyor. Brexit karşıtı Liberal Demokratlar ve Yeşiller'in oyunda da yükseliş bekleniyor. Seçmenlerin özellikle Brexit tartışmalarının yarattığı kaos ortamı nedeniyle Başbakan Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti ve İşçi Partisi'ni cezalandırma yolunu seçebileceği belirtiliyor.

Hollanda sandık başında

13 milyon seçmenin oy vereceği Hollanda'daki AP seçiminde de 16 partiden 308 aday, 26 sandalye için yarışıyor.

Son anketlerde Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin partisi Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi (VVD) ve ülkede Mart ayında yapılan eyalet seçimlerinde en çok oyu alan aşırı sağcı Demokrasi için Forum Partisi (FvD) yüzde 15'er oy oranı ile favori gözüküyor. Sosyal demokrat İşçi Partisi (PvdA) ise yüzde 13 ile üçüncü sırada.

Ülkede 2014 yılında yapılan AP seçimine katılım yüzde 37 düzeyinde kalmıştı.

DPA/MY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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