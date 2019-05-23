Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı

Hollanda ve İngiltere'de seçmenler bugün sandık başında.Avrupa Birliği'nde 7 gün sürecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri İngiltere ve Hollanda'da başladı. Seçimler İrlanda ve Çekya'da Cuma, Fransa dahil bazı ülkelerde Cumartesi, aralarında Almanya'nın da bulunduğu çoğu ülkede ise Pazar günü yapılacak.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde 29 Mayıs'a dek sürecek olan AP seçim sürecinde yaklaşık 418 milyon seçmen 751 milletvekili için oy kullanacak. Avrupa Komisyonu sözcüsü Margaritis Schinas 23-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek oy verme işlemini "Gezegenimiz üzerinde sınırlar üstü en büyük seçimler ve geleceğimiz hakkında karar verme fırsatı" diye nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu seçimleri, aşırı sağcı partilerin yüksek oy oranına ulaşması ihtimali sebebiyle kaygıyla izleniyor.

Brexit kaosu ortasında İngiltere'de seçimler

Brexit tarihinin 31 Ekim'e ertelenmesi nedeniyle seçimlere katılmak zorunda kalan İngiltere'de 12 seçim bölgesinde 73 milletvekili seçilecek. Sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemleri yerel saatle 22.00'ye kadar devam edecek.