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Avrupa Parlamentosu seçimleri: Polonya’da zaferi iktidar partisi göğüsledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 11:23 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandığa gidilen Polonya’da zafer iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi PiS’in oldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri için sandığa gidilen Polonya’da zafer iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi PiS’in oldu. Birleşik Sağ (Zjednoczona Prawica) listesiyle girdiği seçimlerde PiS oyların yüzde 45,56’ünü alırken, muhalefet partilerinin oluşturduğu Avrupa Koalisyonu (Koalicja Europejska) ise yüzde 38,30 seviyesinde oy aldı. Ülkede AP’ye parlamenter göndermeye hak kazanan diğer parti ise İlkbahar (Wiosna) oldu.
AP’ye gönderilecek 52 parlamenteri belirlemek için sandığa gidilen Polonya’da resmi olmayan ilk sonuçlara göre zaferi iktidar partisi PiS göğüsledi. Birleşik Sağ listesiyle girilen seçimlerde PiS yüzde 45,56 oranında oy alırken AP’ye 27 vekil göndermeye hak kazandı. Ana muhalefet partisi Vatandaş Platformu (PO) liderliğinde Modern Parti (Nowoczesna), Polonya Halk Cephesi (PSL), Demokratik Sol İttifak (SLD) tarafından oluşturulan Avrupa Koalisyonu (Koalicja Europejska) ise seçimlerde yüzde 39,1 oranında oy alarak 22 parlamenter çıkardı.

AP seçimleri 5 ay sonraki genel seçimlerin provası niteliğinde
Devlet Seçim Komisyon’nun açıkladığı rakamlara göre üçüncü sırayı ise yüzde 6,04 ile eski milletvekili ve bir önceki dönem Slupsk Belediye Başkanlığı görevini yürüten Robert Biedron’un partisi İlkbahar (Wiosna) aldı. Buna göre eşcinsel haklarını, kilisenin egemen olmadığı bir siyaseti, laik devleti savunan, lideri de eşcinsel olan Wiosna AP’ye 3 vekil göndermeye hak kazandı. Sandık çıkış anketlerine göre barajı geçtiği düşünülen radikal sağcılardan Konfederacja grubu ise 4,55’lik oy oranıyla barajın altında kaldı. 29 milyon 994 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı ise yüzde 43 olarak açıklandı. Yüzde 99’u sayılan AP seçim sonuçları ülkede önümüzdeki sonbaharda yapılacak genel seçimlerin provası olarak görülüyor.
Polonya’da iktidarda bulunduğu üç buçuk yıllık süre içerisinde göçmen karşıtı, AB karşıtı söylemleriyle dikkat çeken milliyetçi muhafazakar parti PiS’in listesi Birleşik Sağ’dan AP’ye gidecek parlamenterler şöyle:
Beata Szydlo, Jadwiga Wisniewska, Tomasz Poreba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Witold Waszczykowski, Adam Bielan, Elzbieta Kruk, Karol Karski, Beata Mazurek, Jacek Saryusz-Wolski, Joachim Brudzinski, Zdzisaw Krasnodebski, Anna Zalewska, Zbigniew Kuzmiuk, Izabela Kloc, Ryszard Legutko, Bogdan Rzoca, Dominik Tarczyski, Anna Fotyga, Kosma Zotowski, Krzysztof Jurgiel, Andzelika Mozdzanowska, Grzegorz Tobiszowski, Joanna Kopcinska, Anna Fotyga, Kosma Zotowski.
Liberal demokrat çizgideki partilerin oluşturduğu Avrupa Koalisyonu listesinden AP’ye seçilen parlamenterlerin isimleri ise şu şekilde:
Jerzy Buzek, Janina Ochojska, Ewa Kopacz, Roza Thun, Bartosz Arlukowicz, Wlodzimierz Cimoszewicz, Magdalena Adamowicz, Marek Belka, Danuta Hubner, Adam Jarubas, Radoslaw Sikorski, Tomasz Frankowski, Krzysztof Hetman, Jaroslaw Kalinowski, Leszek Miller, Andrzej Bula, Jan Olbrycht, Elzbieta Lukacijewska, Janusz Lewandowski, Boguslaw Liberadzki, Andrzej Halicki, Marek Balt.
Robert Biedron, Sylwia Spurek, Tomasz Kohut ise İlkbahar Partisi’nden AP’ye gidecek isimleri oluşturuyor. Resmi sonuçların ise Devlet Seçim Komisyonu tarafından gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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