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Avrupa Parlamentosu seçimlerine doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

Fransa'da yapılan bir anketle, 26 Mayıs'taki seçimlerde aşırı sağın iktidar partisinden çok oy alabileceği ortaya konuldu

PARİS (AA) - Fransa'da yapılan ankette, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin (RN), iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketini (LREM) yüzde 0,5 puan farkla geride bırakarak yarışı ilk sırada bitireceği belirtildi.

Elabe araştırma kuruluşunun 2 bin 4 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarına göre, pazar günü düzenlenecek AP seçimlerinde RN'nin, yüzde 23,5 oyla ilk sıraya yerleşeceği öngörüldü.

Ankette, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu LREM'in yüzde 23 oranında oy alacağı ve ikinci sırada kalacağı ifade edildi.

Ankete göre, Merkez Sağ Cumhuriyetçiler Partisi yüzde 12,5 ve aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi ise yüzde 8 oy alacak.

Yaklaşık 400 milyon Avrupa Birliği (AB) vatandaşı, 23-26 Mayıs'ta sandık başına giderek AP milletvekillerini belirleyecek. Dünya genelinde Hindistan'dan sonra en fazla seçmenin katıldığı demokratik seçimler olarak tanımlanan AP seçimlerinde bu yıl 8 siyasi grup yarışacak. Fransa'da seçimler ise pazar günü düzenlenecek.

Birliğin yasama organı olan AP, AB Konseyi ile beraber birliğin yasalarını kabul ediyor ve bütçesini onaylıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AP seçimleri Avrupa Parlamentosu Fransa

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