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  4. Avrupa Parlamentosu, tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini düşürdü

Avrupa Parlamentosu, tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini düşürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 21:22 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu, tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini düşürdü

MADRİD (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), İspanya'da Yüksek Mahkemenin kararını dikkate alarak tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini düşürdü.

AP kaynakları tarafından İspanyol basınına yapılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararı doğrultusunda Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğinin, İspanya Merkez Seçim Kurulunun Junqueras hakkında "seçilme ve temsil etme hakkı yoktur" kararı aldığı 3 Ocak tarihi esas alınarak düşürüldüğü bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes'in gönderdiği mektup sonrası harekete geçen AP Başkanı David Sassoli'nin, 13 Ocak'ta yapılacak AP'nin genel kurul toplantısının açılışında Junqueras'ın parlamenterliğinin düşürüldüğünü ilan edeceği belirtildi.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Junqueras'ın aldığı ve nihai olan 13 yıllık hapis cezasından dolayı Katalan siyasetçinin serbest kalması, dokunulmazlık elde etmesi ve Avrupa parlamenteri olması yönündeki talepleri geri çevirmişti.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan sonra 2 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine konulan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu lideri Oriol Junqueras, isyana teşvik ve devlete itaatsizlik suçlarından 13 yıl hapis cezası almıştı.

Avrupa Adalet Divanı ise 19 Aralık'ta aldığı kararda cezaevindeki Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yokken, 26 Mayıs 2019'da AP milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğuna kanaat getirmişti.

AP de bunun ardından Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini tanıyarak, 13 Ocak'ta yapılacak oturumda diğer Katalan siyasetçiler Carles Puigdemont ve Antoni Comin ile görevine başlayacağını duyurmuştu.

AP'nin Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini düşürmesine rağmen diğer Katalan siyasetçiler Puigdemont ve Comin'in bu göreve devam etmeleriyle ilgili tartışma ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu İspanya tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras

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