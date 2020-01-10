Avrupa Parlamentosu, tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini düşürdü

MADRİD (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP), İspanya'da Yüksek Mahkemenin kararını dikkate alarak tutuklu Katalan siyasetçi Oriol Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğini düşürdü.

AP kaynakları tarafından İspanyol basınına yapılan açıklamada, Yüksek Mahkemenin kararı doğrultusunda Junqueras'ın Avrupa parlamenterliğinin, İspanya Merkez Seçim Kurulunun Junqueras hakkında "seçilme ve temsil etme hakkı yoktur" kararı aldığı 3 Ocak tarihi esas alınarak düşürüldüğü bildirildi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes'in gönderdiği mektup sonrası harekete geçen AP Başkanı David Sassoli'nin, 13 Ocak'ta yapılacak AP'nin genel kurul toplantısının açılışında Junqueras'ın parlamenterliğinin düşürüldüğünü ilan edeceği belirtildi.

İspanya Yüksek Mahkemesi, Junqueras'ın aldığı ve nihai olan 13 yıllık hapis cezasından dolayı Katalan siyasetçinin serbest kalması, dokunulmazlık elde etmesi ve Avrupa parlamenteri olması yönündeki talepleri geri çevirmişti.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan sonra 2 Kasım 2017'de tutuklanarak cezaevine konulan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu lideri Oriol Junqueras, isyana teşvik ve devlete itaatsizlik suçlarından 13 yıl hapis cezası almıştı.