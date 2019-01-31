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Avrupa Parlamentosu, Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu "geçici başkan" ilan etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

IHAAW150906-SIY/31-01-2019 - Avrupa Parlamentosu, Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu "geçici başkan" ilan etti. 31.01.2019 15:09:06 TSI NNNN

IHAAW150906-SIY/31-01-2019

- Avrupa Parlamentosu, Venezuela’da Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu "geçici başkan" ilan etti.

31.01.2019 15:09:06 TSI
NNNN

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