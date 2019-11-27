Avrupa Parlamentosu yeni AB Komisyonu'nu onayladı

Komisyon çalışmalarına 1 Aralık’ta başlayacak.Alman siyasetçi Ursula von Leyen başkanlığındaki Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun yeni üyeleri Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylandı. Strasbourg’daki parlamentoda bugün yapılan oylamada 461 milletvekili yeni komisyon için "evet", 157'si ise "hayır" oyu kullandı, 89 vekil de çekimser kaldı. Oylamanın ardından Ursula von der Leyen’ı ilk tebrik eden selefi Jean-Claude Juncker oldu. Juncker, Twitter paylaşımında, "Tebrikler! Bugün yapılan oylama ile Avrupa Parlamentosu size ve ekibinize tereddütsüz güvenini tekrar teyit etmiştir. Bugün sizin için yeni bir yolculuk başlıyor. Sizin yönetiminiz altında daha güçlü, daha yeşil ve daha dijital olacağımızı biliyorum" ifadelerini kullandı. İklim koruma ve dijitalleşme AB Komisyonu’nun başkanlığına seçilen ilk kadın olan Ursula von der Leyen oylama öncesinde yaptığı konuşmada ele alacakları en önemli konuların iklim koruma ve dijitalleşme olduğunu belirtti. İklim koruma konusunda Avrupa’nın zaman kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan von der Leyen, hedefin karbondioksit emisyonunun azaltılması ve yeni istihdam olanakları yaratılması olduğunu ifade etti. Yeni komisyonda iklim koruma Hollandalı politikacı Frans Timmermans’ın sorumluluğunda olacak.

Alman siyasetçi von der Leyen, dijitalleşme konusunda da Avrupa’nın dünya pazarında yer edinebilmesi için blok zinciri veya yapay zeka gibi alanlara hâkim olması gerektiğini dile getirdi. Avrupa’nın gelecek süper bilgisayarı kendisinin oluşturması gerektiğini belirten von der Leyen, bunun için "kaynakları birleştirme" çağrısında bulundu. Yeni komisyonda dijitalleşmeden Danimarkalı Margrethe Vestager sorumlu olacak. Komisyonun önemli üyeleri Her AB üyesinden bir temsilcinin yer aldığı AB Komisyonu, bir ülkenin bakanlar kurulu gibi bir işlev görüyor. Yeni komisyonda Avrupa Birliği'nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi İspanyol siyasetçi Josep Borrell olacak. Borrell'in öncelik görevleri arasında ortak savunma politikasını geliştirmesi bulunuyor. AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluktan Sorumlu Üyeliğini Macar Oliver Varhelyi üstlenecek. Varhelyi’nin ilk hedeflerinden biri Batı Balkan ülkeleri ile üyelik müzarekelerine başlanması olacak. Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanmasını Hollanda ve Danimarka’nın desteği ile Fransa bloke etmişti. "Uluslararası ortaklık" ise Finli siyasetçi Jutta Urpilainen’ın sorumluluğunda olacak. Urpilainen’ın Avrupa’ya göçün azaltılması için Afrika ülkeleri ile işbirliği azaltması öngörülüyor.