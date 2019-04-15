DOHA (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) İnsan Hakları Alt Komitesi Başkanı Pier Antonio Panzeri, Suriye senaryosunun Libya'da tekrarlanmasından kaçınılması gerektiğini belirtti.

Katar'ın başkenti Doha'daki "Cezasızlıkla Mücadele ve Uluslararası Hukuka Göre Hesap Verebilirliği Sağlamak İçin Ulusal, Bölgesel ve Uluslararası Mekanizmalar" konulu uluslararası hukuk konferansının kapanışında konuşan Panzeri, Libya'nın başkenti Trablus'ta durumun çok gergin ve karmaşık olduğunu söyledi.

Suriye senaryosunun Libya'da tekrarlanmasından kaçınılması gerektiğini ifade eden Panzeri, Körfez krizinin de "çatışmaya son verecek denge ve istikrar için bir çerçeve çizme" yoluyla çözülebileceğini dile getirdi.

Panzeri, Avrupa ülkelerinden Suudi Arabistan'a silah satışının durdurulmasını talep ettikleri kararı onayladıklarını ve bunun son derece önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Uluslararası alanda 250'ye yakın örgütün katılım sağladığı dün başlayan, iki günlük konferans, Katar Ulusal İnsan Hakları Komitesi, Avrupa Parlamentosu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel Ağının (GANHRI) ortaklığıyla düzenlendi.