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Avrupa Parlamentosu'na Muhafazakar Kadın Başkan

18.01.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltalı muhafazakar kadın milletvekili Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı oldu. Metsola, bugüne dek bu göreve seçilen üçüncü kadın oldu

Avrupa Parlamentosu'na Muhafazakar Kadın Başkan

Maltalı muhafazakar kadın milletvekili Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı oldu. AP'nin sağ muhafazakar grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) adayı, AP Başkan yardımcısı Metsola, daha ilk turda parlamentonun geniş desteğini alarak bu göreve seçilen 3'üncü kadın oldu.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oturumda, 3 kadın aday Parlamento başkanlığı için yarıştı. AP'nin en büyük grubu Avrupa Halk Partisi'nin (EPP) adayı Maltalı muhafazakar kadın aday Roberta Metsola'nın karşısına, Yeşiller'in adayı Alice Kuhnke ve radikal solun adayı Sira Rego çıktı.

Geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren İtalyan politikacı David Sassoli'nin yerini almak için yarışan 3 kadın arasından, kürtaj karşıtı görüşleriyle AP içinde eleştirilen, 42 yaşındaki Roberta Metsola ilk turda açık ara farkla seçimi kazandı.

Genel Kurul'da yapılan oylamada, Maltalı kadın politikacı, 458 oy alarak ilk turda Başkan seçilmeyi başardı. Rakipleri Alice Kuhnke 101, Sira Rego’ysa 57 oyda kaldı.

Avrupa Parlamentosu'nun iki büyük grubu EPP ve sosyal demokratlar, geleneksel olarak 5 yıllık Meclis Başkanlığı'nı paylaşıyor. Geçtiğimiz dönem başkan seçilen solun adayı David Sassoli, görevi sona ermeden hemen önce, İtalya'da 11 Ocak'ta yaşamını yitirdi. İki büyük grup, Metsola'nın "kürtaj" konusundaki görüşlerine rağmen bir gün önce anlaşarak, EPP'nin adayının başkan olması konusunda politik bir uzlaşı sağladı.

Roberta Metsola'nın kürtaja karşı olması, 40 yıl önce AP'ye seçilen ilk kadın başkan ve Avrupa'da kürtajın serbest hale gelmesi mücadelesine büyük katkı sunan Fransızlar'ın ünlü siyasetçisi Simone Veil'den sonra bu göreve seçilmesi "geri gitme mesajı" eleştirilerini gündeme getirdi. AB Dönem Başkanı Fransa'nın AB Bakanı Clement Beaune, France Info Radyosu'na "Size çok içtenlikle söylüyorum, seçilmesi sembolik olarak beni rahatsız ediyor" diyerek bu eleştirilere destek verdi.

Ancak Genel Kurul'da yapılan görüşmelerde, AP milletvekilleri Metsola'nın, kürtaj meselesinden ayrı olarak, kadın ve azınlık haklarına olan bağlılığı nedeniyle takdir edildiğini dile getirdi. Parlamento sivil özgürlükler komitesinin (LIBE) bir üyesi olarak, Metsola'nın özellikle siyasi grubu olan Avrupa Halk Partisi'ni eşcinsellere yönelik ayrımcılığa karşı mücadele konusunda kararlı tutum almaya zorladığını" hatırlattı.

Roberta Metsola, Simone Veil ve Nicole Fontaine'den sonra bu göreve seçilen 3'üncü kadın başkan oldu.

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