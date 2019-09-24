BRÜKSEL (AA) - Avrupa Parlamentosu (AP) Üyesi Magid Magid, aşırı sağcıların ortak saplantısının Müslümanlar olduğunu belirterek "Savunmasız bireylere karşı nefret söyleminin yayılması konusunda birlik olmuş durumdalar." dedi.

AP'de İslamofobi ile ilgili düzenlenen etkinlikte konuşan Magid, aşırı sağın, Avrupa genelinde destekçi toplamaya başladığını ifade ederek bu kişilerin sadece insan haklarına değil güvenliğe de tehdit oluşturduğunu söyledi.

Magid, Macaristan'dan İspanya'ya, İtalya'dan İsveç'e kadar Avrupa genelinde İslamofobi'nin görüldüğüne işaret ederek "Aşırı sağcıların ortak saplantısı ise Müslümanlar. Savunmasız bireylere karşı nefret söyleminin yayılması konusunda birlik olmuş durumdalar. Her türlü nefret ve ayrım konusunda saplantılılar." diye konuştu.

"İslamofobi ile mücadele için Avrupa Birliği'nin (AB) bütün araçlarını kullanan siyasi bir programa ihtiyacımız var." diyen Magid, benzer etkinliklerin tekrarlanması çağrısında bulundu.

- "Nefret ve ayrımcılık bazı politikacıların ana argümanları haline geldi"