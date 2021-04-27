Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye ve Protokol Krizi Tartışması

PARİS - Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von de Leyen’in Ankara ziyareti sırasında, Von der Leyen’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Charles Michel gibi bir koltukta değil de bir kanepede oturtulması nedeniyle yaşanan ve ''sofagate'' olarak adlandırılan protokol krizi” ve ziyarette ele alınan konular Avrupa Parlamentosu’nda tartışıldı.

Charles Michel iki AB kurumu arasındaki rekabeti de gözler önüne seren krizi yatıştırmaya çalışsa da Von der Leyen sert bir konuşma yaparak, “Kendimi yaralı ve yalnız hissettim” sözleriyle Michel’i sert eleştirdi.

Ankara’da 6 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile “AB-Türkiye pozitif ajanda” gündemi çerçevesinde bir araya gelen AB’nin iki yöneticisi Von der Leyen ve Michel görüşmeye ilişkin AP Genel Kurulu’nu bilgilendirdi.

Michel, hassas görüşmeyi krize dönüştürmemek için sessiz kalmayı tercih ettiklerini içeren kısa bir sunuş yaptı.

Oturumda ilk söz alan Michel, Ankara’da yaşananlardan büyük üzüntü duyduğunu ve defalarca üzüntüsünü dile getirdiğini belirterek, “Protokol ekibimiz toplantı salonunu daha önceden görmediği için böyle bir kaza meydana geldi. Ursula ile bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için protokol ve diplomatik açıdan her türlü tedbiri almakta kararlıyız” dedi.