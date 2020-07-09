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Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye ağır eleştiriler

09.07.2020 12:51 | Son Güncelleme

AP'de düzenlenen, Akdeniz'de istikrar ve güvenlik konulu toplantıda parlamenterler Türkiye'ye ağır eleştiriler yöneltti.

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye ağır eleştiriler

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Perşembe günü düzenlenen "Akdeniz'de istikrar ve güvenlik ve Türkiye'nin olumsuz rolü" başlıklı genel kurul oturumu hararetli tartışmalara sahne oldu. Oturumda Türkiye kadar, Türkiye'ye karşı "hoşgörülü" davranmakla suçlanan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de hedef alındı.

AB dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da düzenleyecekleri özel Türkiye oturumundan hemen önce düzenlenen oturumda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da yürüttüğü politikalar sert dille eleştirildi. Türkiye'yi "otoriter rejim" olarak tanımlayan parlamenterlerin çoğu Ankara ile katılım müzakerelerine derhal son verilmesi ve Türkiye'ye AB mali yardımlarının kesilmesi çağrısında bulundu.

AP Türkiye raportörü, İspanyol parlamenter Nachos Sanchez-Amor, oturumda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek Türkiye'nin Avrupa normlarına saygı duyması gerektiğini söyledi.

"Türkiye ile yeni bir ortaklık" çağrısı

Hristiyan Demokrat Grup lideri, Alman parlamenter Manfred Weber, Türkiye ile üyelik müzakerelerine son verilmesini ve yeni bir ortaklık kurulmasını istedi.

Liberal eğilimli "Renew" grubu adına konuşan Fransız parlamenter Nathalie Loiseau, Türkiye'nin "Avrupa değerlerine sırtını döndüğünü ve düşmanca davrandığını" savunup, Josep Borrell'den Türkiye konusunda "diplomatik değil, sağlam durmasını beklediklerini" ifade etti.

Komünist Grup (GUE) adına söz alan Alman parlamenter Özlem Demirel, "Türkiye'yi eleştiriyorsunuz, haklısınız. O halde Türkiye'ye silah satmayı durdurun" ifadelerini kullandı.

"Nazi rejimi" benzetmesi

Oturumda Türkiye'yi "Nazi rejimine" benzeten konuşmalar da yapıldı. Aşırı sağcı "Kimlik ve Demokrasi" (ID) grubu adına söz alan Fransız parlamenter Thierry Mariani, Türkiye'ye karşı etkisiz kalmakla suçladığı Josep Borrell'e "Tarihte Edouard Daladier ve Richard Chamberlain gibi anılmayın" şeklinde seslendi. İkinci Dünya Savaşı başlarken Fransa ve Birleşik Krallık'ta Başbakanlık yapmakta olan Daladier ve Chamberlain, Nazi rejimine karşı etkisiz kalmakla suçlanmışlardı.

Sosyal Demokrat Grup üyesi Kıbrıslı parlamenter Costas Mavrides de, Almanya'nın Türkiye'ye silah satmaya devam etmesini eleştirdi. Mavrides, Türkiye'nin bu silahları "Avrupa değerlerine karşı kullanacağını" iddia etti.

Ayrıntılar geliyor…

Kayhan Karaca / Strasbourg

©Deutsche Welle Türkçe

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