Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'ye ağır eleştiriler

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Perşembe günü düzenlenen "Akdeniz'de istikrar ve güvenlik ve Türkiye'nin olumsuz rolü" başlıklı genel kurul oturumu hararetli tartışmalara sahne oldu. Oturumda Türkiye kadar, Türkiye'ye karşı "hoşgörülü" davranmakla suçlanan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de hedef alındı.

AB dışişleri bakanlarının 13 Temmuz'da düzenleyecekleri özel Türkiye oturumundan hemen önce düzenlenen oturumda, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da yürüttüğü politikalar sert dille eleştirildi. Türkiye'yi "otoriter rejim" olarak tanımlayan parlamenterlerin çoğu Ankara ile katılım müzakerelerine derhal son verilmesi ve Türkiye'ye AB mali yardımlarının kesilmesi çağrısında bulundu.

AP Türkiye raportörü, İspanyol parlamenter Nachos Sanchez-Amor, oturumda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduklarını belirterek Türkiye'nin Avrupa normlarına saygı duyması gerektiğini söyledi.

"Türkiye ile yeni bir ortaklık" çağrısı