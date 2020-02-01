HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avrupa Parlamentosu'ndaki çirkin saldırıya İnegöl'den tepki

Avrupa Parlamentosu'ndaki çirkin saldırıya İnegöl'den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilin Türk bayrağına yaptığı ırkçı saldırı, düzenlenen organizasyon ile protesto edildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Avrupa Parlamentosu'nda Yunan vekilin Türk bayrağına yaptığı ırkçı saldırı, düzenlenen organizasyon ile protesto edildi.
​Atatürk Bulvarı üzerinde İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) önceliğinde düzenlenen programda İnegöl’de STK’lar ve kurum amirler bir araya gelerek esnafa Türk bayrağı dağıtıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Herkesin malumu ve bildiği üzere geçen gün Avrupa Parlamentosu'nda ismini, cismini, vasfını bilmediğimiz, tanımadığımız bir kişinin bayrağımızla ilgili yapmış olduğu saygısızlık, terbiyesizlik bizleri derinden üzmüştür. Bizler öncelikle Türk milleti olarak vatanımızı, bayrağımızı en önemli, manevi değeri yüksek tutan milletiz. Ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; kişiler bu tür provokasyonlarda bulunabilir. Önemli olan Avrupa Parlamentosu gibi bir kurumun çatısının altında bu provokasyonun yapılması bizleri derinden üzmüştür. Buradan tüm İnegöl iş dünyası adında, tüm esnafımız, sanayicimiz adına özellikle şehrimizde yaşayan hemşehrimiz adına öncelikle Avrupa Parlamentosu'nu kınıyorum. Zaten o müptezeli, kendini bilmez kişinin bizim için hiçbir değeri yoktur. Bizlerde vatanını, bayrağını seven insanlar olarak hem şehrimizde esnafımızı ziyaret ederek bayrak dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tüm esnafımızdan da bayraklarımızı iş yerlerine asmalarını bekliyoruz" dedi.
BAŞKAN TABAN: BUNA PABUÇ BIRAKACAK HALİMİZ YOKTUR
Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Bugün burada her zaman olduğu gibi söz konusu olan bayraksa, vatansa, ülkemizse, milletimizin bağımsızlığıysa, dinimizse tek yürek olarak bir araya geldik. Sayın Yavuz başkanımızın çağrısı üzerine bir araya geldik. Ben teşekkür ediyorum. Söz konusu bayraksa gerisi teferruattır. Tabi ki kendini bilmez insanların yapmış olduğu, amacını aşan açıklamaların bizi rahatsız etmiştir. Ancak tabi buna pabuç bırakacak halimiz yoktur. Dolayısıyla devlet büyüklerimiz de, idarecilerimiz de yapılması ve atılması gereken adımları zaten atacaklardır. Ancak tabi vatandaş ve yerel yöneticiler olarak bizler de bunu şiddetle, nefretle kınadığımızı belirtiyoruz. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi bugün de tek yürek ve tek millet olarak sizlerin karşısındayız. Böylesine duyarlı bir adım için teşekkür ediyorum. Milletimiz hiçbir zaman başını öne eğdirecek, boynunu büktürecek hiçbir eyleme bizler de müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
KAYMAKAM GÖRÜCÜ: NAZİ ARTIĞINA BİZİM DİYECEK BİR ŞEYİMİZ YOK
Kaymakam Şükrü Görücü de, "Bugün yine İnegöl birliğini ve beraberliğini, kardeşliğini gösterdi. Zaten bu biraz önce bahsedilen kişiye en güzel cevabı da kendi Dışişleri Bakanları verdi. Bir Nazi artığı diyor. Nazi artığına bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ama ay yıldızlı bayrak uğruna bu ülkede nice canlar verildi. Nice şehitler verildi. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. Bunu herkes bilir. Şimdi geçmişte de bizim Yunanistan’la aramızdaki Kurtuluş Savaşı'nda devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önüne bayrak serildiğinde bir devletin bağımsızlığının sembolünü çiğnememiştir. Bunlar da bunu iyi bilmeleri lazım. Biz şunu bir hatırlatalım. Bu milletle kimse oynamasın. Bu milletin bayrağıyla, değerleriyle kimse oynamasın. Sonunu herkes görür" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Depremde hasar olan okullarla ilgili flaş kararDepremde hasar olan okullarla ilgili flaş karar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

Wuhan'daki Türkleri tahliye eden uçak yola çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Elazığ ve Manisa'da korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Karaya oturan gemi kurtarılmayı bekliyor

Sokak köpeği her gün aynı saatte fırına gelip ekmek alıyor

Her gün aynı saatte aynı yere gelip...

Son dakika İstanbul Valiliği duyurdu! Silivri depreminde ağır hasar olan 8 okul yıkılacak

Depremde hasar olan okullarla ilgili flaş karar

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs salgını hakkında açıklama

Bakan Koca'dan, Çin'den tahliye edilen yolcular hakkında açıklama

Çalışırken çığ altında kalan kişinin 9 saat sonra cansız bedeni çıkarıldı

Acı haber 9 saat sonra geldi... Çığ altından çıkarıldı

İstanbul’da gün batımı kartpostallık görüntüler!

İstanbul’da kartpostallık görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.