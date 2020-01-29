Avrupa Parlamentosu’ndan Brexit'e Gözyaşları İçinde ‘Evet’ Oyu

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği ile İngiltere'nin ayrılmasını düzenleyen Brexit Anlaşması'na 49'a karşı 621 oyla "Evet" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda yapılan görüşmelerin ardından yapılan oylamaya 683 milletvekili katıldı. Oylamada, 621 milletvekili varılan uzlaşmayı onayladı, Ancak aralarında AB'den ayrılmak istemeyen İngiliz milletvekillerinin de olduğu 49 milletvekili “Hayır” oyu kullandı.

Oylamanın ardından elele veren milletvekilleri gözyaşları içinde İskoç şair Robert Burns'un şiirinden esinlenerek bestelenen "Bu bir elveda değil, bu sadece hoşçakal" anlamına gelen "Auld Lang Syne" şarkısını el ele söyleyerek İngiliz meslektaşlarına veda ettiler.

