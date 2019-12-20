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Avrupa Parlamentosundan Çin’e ’kampları kapat’ çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2019 09:35 | Son Güncelleme

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantılarında Uygur Türklerinin Çin tarafından maruz bırakıldıkları insan hakları ihlalleri hakkında resmi karar belgesi kabul edilirken, Çin’e de "kamplar derhal kapatılsın" çağrısı yapıldı.Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosunun (AP) 2019 yılı son genel kurul oturumları gerçekleştirildi.

Avrupa Parlamentosundan Çin’e ’kampları kapat’ çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul toplantılarında Uygur Türklerinin Çin tarafından maruz bırakıldıkları insan hakları ihlalleri hakkında resmi karar belgesi kabul edilirken, Çin’e de "kamplar derhal kapatılsın" çağrısı yapıldı.
Fransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Parlamentosunun (AP) 2019 yılı son genel kurul oturumları gerçekleştirildi. Yapılan oylamalarda, Çin’in Uygur Türkleri başta olmak üzere ülkedeki Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri, kanıt sunmadan mahkum etme ve işkence uygulandığını kayıt altına alan resmi bir karar belgesi oylanarak kabul edildi.

AP’den ’Çin ile ilişkiler gözden geçirilsin’ açıklaması
Sert bir dille kaleme alınan ve politik gruplarca desteklenen karar belgesinde, AB Konseyine Çin ile ilişkilerin insan hakları ekseninde yeniden ele alınması talebi yapılırken, gerekli olduğu taktirde ilişkilerin dondurulması talebinde bulunuldu. İnsan hakları ihlallerinin neden olduğu kampların derhal kapatılmasının istendiği kararda, başta hapisteki ödüllü akademisyen İlham Tohti olmak üzere tüm Uygur Türkleri ve diğer mahkum Müslümanların serbest bırakılması istendi.
AP liberal grup üyesi ve Bulgaristan milletvekili İlhan Küçük’ün yoğun çabaları sonucu AP tarafından kabul edilen karar belgesinde, Çin’in Uygur Türkleri ve Müslümanlara yönelik diğer ihlal ve suçlara da derhal son vermesinin garanti altına alınabilmesi için uluslararası gazetecilerin ve bağımsız gözlemcilerin, kampların olduğu bölgelere girmelerine derhal izin verilmesi istendi.
Öte yandan Çarşamba günü Çin yönetimi tarafından hapse atılmış olan Uygur Türkü Akademisyen İlham Tohti’ye 2019 Sakharov ödülü verilmişti. Hapiste olan Tohti’nin ödülünü kızı Gevher Tohti almıştı.

Avrupa Parlamentosundan Çin’e ’kampları kapat’ çağrısı

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