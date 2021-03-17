HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Avrupa Parlamentosu’ndan Gergerlioğlu Kınaması

Avrupa Parlamentosu’ndan Gergerlioğlu Kınaması

17.03.2021 23:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avrupa Parlamentosu’ndan Gergerlioğlu Kınaması

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve TBMM'den ihraç edilmesine ilişkin sert bir kınama mesajı yayınladı

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve TBMM'den ihraç edilmesine ilişkin sert bir kınama mesajı yayınladı. Amor ve Lagodinsky, "Karar Türkiye'de muhalefete yönelik baskıların bir başka örneğidir" dedi.

Amor ve Lagodinsky, insan hakları savunucusu ve HDP milletvekili Gergerlioğlu'nun milletvekilliği ve dokunulmazlığının kaldırılması kararını ve ardından gelecek hapis cezasını "şiddetle kınadıklarını" içeren bir mesaj yayınladı.

Açıklamada AP'li iki politikacı, "Gergerlioğlu'nun bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ihraç edilmesi ve tutuklanacak olması, ciddi bir insan hakları ihlalidir ve Türkiye'nin parlamenter demokrasisine olan güveni daha da zayıflatan bir başka ciddi adımdır. Gergerlioğlu'nun davası, ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, herhangi bir eleştirel sesi susturmak için terörle mücadele tedbirlerinin kötüye kullanılmasının ve çoğulcu siyaseti sınırlandırma girişiminin, özellikle HDP üzerindeki özel baskıların bir başka kaba örneğidir" dedi.

"Acı veren bir gerçeklik sağlaması"

AP'li vekiller açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "insan onuru, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkezine koyma" sözü veren yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı sunmasından yalnızca iki hafta sonra atılan bu adımın "acı veren bir gerçeklik sağlaması" olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, "Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bu durumda, eylem, özellikle herhangi bir yasal reform vaadinden ve AB'ye yönelik iyi niyetlerle dolu sözlerden daha yüksek sesle konuşuyor. Türk makamlarını, Türk Anayasası'na uygun olarak savunduklarını iddia ettikleri değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz. Kendisinden önce keyfi olarak mahkum edilen ve hapse atılan sayısız kişi adına konuşan şiddetli bir insan hakları savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun asılsız gerekçelerle hedef alınması ve yargılanması tesadüf değildir. Kendisiyle ve ailesiyle tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Türkiye'deki sivil toplumun ve tüm vatandaşların sivil demokratik özlemlerini desteklemeye devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
HDP'ye davası sonrası hukukçulardan ilk değerlendirmeHDP'ye davası sonrası hukukçulardan ilk değerlendirme
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

En Çok Okunan Haberler

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Yine gündem oldu! Olay bekaret itirafı

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Erol Bulut'tan istifa açıklaması!

Artvin'de onlarca ev alev alev yandı!

Artvin'de onlarca ev alev alev yandı!

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi doğru değil

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle dava açıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

PKK yandaşları, İsviçre Türk Toplumu Başkanı Şeref Yıldız'ın evine 5'inci kez saldırdı

PKK yandaşlarından çirkin saldırı

HDP'ye yönelik kapatma davası sonrası hukukçulardan ilk değerlendirme

HDP'ye davası sonrası hukukçulardan ilk değerlendirme

Bekir Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Bekir Şahin kimdir?

Mansur Yavaş’ın konuk olduğu, Pqueen kimdir? Pqueen kaç yaşında? Pqueen gerçek ismi ne?

Mansur Yavaş’ın konuk olduğu, Pqueen kimdir?

Son dakika! HDP'den kapatılma davasıyla ilgili ilk açıklama

HDP'den kapatılma davasıyla ilgili ilk açıklama

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 17 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 19 bine yaklaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.