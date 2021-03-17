Avrupa Parlamentosu’ndan Gergerlioğlu Kınaması

Açıklamada AP'li iki politikacı, "Gergerlioğlu'nun bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle ihraç edilmesi ve tutuklanacak olması, ciddi bir insan hakları ihlalidir ve Türkiye'nin parlamenter demokrasisine olan güveni daha da zayıflatan bir başka ciddi adımdır. Gergerlioğlu'nun davası, ülkedeki ifade özgürlüğünün vahim durumunun, herhangi bir eleştirel sesi susturmak için terörle mücadele tedbirlerinin kötüye kullanılmasının ve çoğulcu siyaseti sınırlandırma girişiminin, özellikle HDP üzerindeki özel baskıların bir başka kaba örneğidir" dedi.

Amor ve Lagodinsky, insan hakları savunucusu ve HDP milletvekili Gergerlioğlu'nun milletvekilliği ve dokunulmazlığının kaldırılması kararını ve ardından gelecek hapis cezasını "şiddetle kınadıklarını" içeren bir mesaj yayınladı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması ve TBMM'den ihraç edilmesine ilişkin sert bir kınama mesajı yayınladı. Amor ve Lagodinsky, "Karar Türkiye'de muhalefete yönelik baskıların bir başka örneğidir" dedi.

"Acı veren bir gerçeklik sağlaması"

AP'li vekiller açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "insan onuru, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkezine koyma" sözü veren yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı sunmasından yalnızca iki hafta sonra atılan bu adımın "acı veren bir gerçeklik sağlaması" olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, "Eylemler sözlerden daha yüksek sesle konuşur. Bu durumda, eylem, özellikle herhangi bir yasal reform vaadinden ve AB'ye yönelik iyi niyetlerle dolu sözlerden daha yüksek sesle konuşuyor. Türk makamlarını, Türk Anayasası'na uygun olarak savunduklarını iddia ettikleri değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz. Kendisinden önce keyfi olarak mahkum edilen ve hapse atılan sayısız kişi adına konuşan şiddetli bir insan hakları savunucusu olan Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun asılsız gerekçelerle hedef alınması ve yargılanması tesadüf değildir. Kendisiyle ve ailesiyle tam dayanışmamızı ifade ediyor ve Türkiye'deki sivil toplumun ve tüm vatandaşların sivil demokratik özlemlerini desteklemeye devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

