Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Reuters haber ajansında yer alan habere göre bu karar, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması yönünde Fransa'nın çabalarına desteği artıran bir işlev görebilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'ı 15 Kasım'da ziyaret etmiş, Yunanistan da buna sert tepki göstermişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaret için "eşi görülmemiş bir provokasyon" demişti.

Yaptırımların yalnızca diyalog, samimi iş birliği ve sahada somut ilerleme olması durumunda uygulanmayabileceği ifade edildi.

Avrupa Parlamentosu, AB üyesi Kıbrıs'ın AB liderlerine "Türkiye'nin yasadışı eylemlerine tepki olarak harekete geçilmesi ve katı yaptırımlar uygulanması" çağrısını, 631 lehte, 3 karşı ve 59 çekimser oyla kabul etti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu hafta Fransa parlamentosundaki konuşmasında, "Türkiye yapması gerekenleri biliyor. Ya karşı duracak ya işbirliği yapacak, bu onlara bağlı" ifadesini kullandı.

Fransa, Türkiye'ye karşı uygulanmasını önerdiği yaptırımlar konusunda henüz açıklama yapmadı. Ancak diplomatlar bunların, gemicilik, enerji ve bankacılık gibi hidrokarbon aramalarını etkileyecek türden yaptırımlar olmasının beklendiğini söylüyor.

Ankara ise bu iddiaları reddediyor.

Avrupa Parlamentosu kararında, Türkiye'nin bu faaliyetleri "yasadışı" olarak tanımlanıyor.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Ancak son zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söylemişti.

Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Türkiye, Aralık ayındaki AB zirvesinde kendisine yönelik yaptırımların gündeme gelmesini istemiyorsa Doğu Akdeniz'de provokasyonlara son vermesi gerekiyor" dedi.

Reuters'e göre, Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan AB ile ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve AB aday üyeliği de tehlikede olabilir.

Ajans ayrıca bir AB diplomatının "Türkiye birçok alanda önemli bir ortak, bu yüzden Konsey'de (AB hükümetleri) bu konuda fikir birliği yok. Kesin konuşmak için henüz çok erken" değerlendirmesine yer veriyor.

Üst düzey bir diplomat ise "Yaptırımlar olacağı yönünde ortak bir kanaat oluştuğunu sanıyorum. Sorun, piyasanın ne kadarını kaldıracağıyla ilgili" dedi.

Almanya'nın rolü

Almanya, Atina ile Ankara arasında arabuluculuk çabalarının ardından, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama faaliyetlerine bir süre ara vermesinin ardından yeniden bu çalışmaları başlatmasını tepkiyle karşılamıştı.