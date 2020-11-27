HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

27.11.2020 00:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmını açma kararının Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm getirme olanaklarına zarar verdiği uyarısında bulunarak Avrupa Konseyi'ni, Türkiye'nin "yasadışı" faaliyetlerine karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmını açma kararının Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm getirme olanaklarına zarar verdiği uyarısında bulunarak Avrupa Konseyi'ni, Türkiye'nin "yasadışı" faaliyetlerine karşı yaptırım uygulamaya çağırdı.

Avrupa Parlamentosu, AB üyesi Kıbrıs'ın AB liderlerine "Türkiye'nin yasadışı eylemlerine tepki olarak harekete geçilmesi ve katı yaptırımlar uygulanması" çağrısını, 631 lehte, 3 karşı ve 59 çekimser oyla kabul etti.

Yaptırımların yalnızca diyalog, samimi iş birliği ve sahada somut ilerleme olması durumunda uygulanmayabileceği ifade edildi.

Kararın bağlayıcı özelliği bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Kıbrıs'ta 46 yıl sonra açılan Maraş'ı 15 Kasım'da ziyaret etmiş, Yunanistan da buna sert tepki göstermişti. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ziyaret için "eşi görülmemiş bir provokasyon" demişti.

Reuters haber ajansında yer alan habere göre bu karar, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması yönünde Fransa'nın çabalarına desteği artıran bir işlev görebilir.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri Yunanistan, Kıbrıs ve Fransa tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Avrupa Parlamentosu kararında, Türkiye'nin bu faaliyetleri "yasadışı" olarak tanımlanıyor.

Ankara ise bu iddiaları reddediyor.

AB'nin Aralık zirvesinde Türkiye'ye yaptırımlar g**örüşülecek**

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin 10-11 Aralık'taki zirvesinde Türkiye'ye yaptırımlar konusunun gündeme gelmesi bekleniyor.

Fransa, Türkiye'ye karşı uygulanmasını önerdiği yaptırımlar konusunda henüz açıklama yapmadı. Ancak diplomatlar bunların, gemicilik, enerji ve bankacılık gibi hidrokarbon aramalarını etkileyecek türden yaptırımlar olmasının beklendiğini söylüyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bu hafta Fransa parlamentosundaki konuşmasında, "Türkiye yapması gerekenleri biliyor. Ya karşı duracak ya işbirliği yapacak, bu onlara bağlı" ifadesini kullandı.

AB dönem başkanı Almanya, AB ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin önemine vurgu yaparak sorunların diyalog yoluyla çözümüne vurgu yapıyordu.

Ancak son zirvede Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 Aralık'taki zirvede AB'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları konuşabileceğini söylemişti.

Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "Türkiye, Aralık ayındaki AB zirvesinde kendisine yönelik yaptırımların gündeme gelmesini istemiyorsa Doğu Akdeniz'de provokasyonlara son vermesi gerekiyor" dedi.

Reuters'e göre, Türkiye'nin en büyük ticari ortağı olan AB ile ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve AB aday üyeliği de tehlikede olabilir.

Ajans ayrıca bir AB diplomatının "Türkiye birçok alanda önemli bir ortak, bu yüzden Konsey'de (AB hükümetleri) bu konuda fikir birliği yok. Kesin konuşmak için henüz çok erken" değerlendirmesine yer veriyor.

Üst düzey bir diplomat ise "Yaptırımlar olacağı yönünde ortak bir kanaat oluştuğunu sanıyorum. Sorun, piyasanın ne kadarını kaldıracağıyla ilgili" dedi.

Almanya'nın rolü

Almanya, Atina ile Ankara arasında arabuluculuk çabalarının ardından, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarında doğal gaz arama faaliyetlerine bir süre ara vermesinin ardından yeniden bu çalışmaları başlatmasını tepkiyle karşılamıştı.

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim bu hafta biraz daha tırmandı.

Türkiye, Libya'ya gitmekte olan Roseline A adlı yük gemisine AB'nin IRINI Operasyonu'nda görev alan bir Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi kınamıştı.

Alman fırkateyni ,Türkiye'den Libya'ya giden bir yük gemisini, gemide silah taşındığı şüphesiyle durdurmuş, Anadolu Ajansı, aranan gemide insani yardım dışında bir şey bulunmadığını yazmıştı.

Alman yetkililer ise Türkiye'nin gemideki aramanın tamamlanmasına izin vermediğini açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı? 'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılıkta neler anlattı?
Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandıModerna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı
O köpeğin hayatından dev bir dram çıktı O köpeğin hayatından dev bir dram çıktı

En Çok Okunan Haberler

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Oben büyüdü! İç çamaşırlı pozu olay oldu

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Yakalanınca ne yapacağını bilemedi!

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bilim Kurulu'na istifa çağrısı! 'Kararları siyaset veriyor'

Bilim Kurulu'na istifa çağrısı! 'Kararları siyaset veriyor'

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

BAE Devlet Bakanı Gargaş'tan Türkiye itirafı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Moderna ve Pfizer’in geliştirdiği aşılarda yan etkiler açıklandı

Kanada'da mahkeme, camide 6 kişiyi öldüren katilin cezasını indirdi

Camide katliam yapmıştı, cezası düşürüldü

ABD’li doktordan maske uyarısı: Yalvarıyorum takın

ABD’li doktordan maske uyarısı: Yalvarıyorum takın

Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak

Ukrayna, 5 Bayraktar İHA satın alacak

Pakistan’da Covid-19 kurallarını hiçe sayan muhalefet miting düzenledi

Pakistan’da kuralları hiçe sayan muhalefet miting düzenledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.