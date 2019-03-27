Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa Parlamentosunun (AP) üye ülkelerde yaz ve kış aylarında saat değişikliği yapılmasına son verilmesine yönelik tasarıyı onaylamasına ilişkin, "Biz 2016 yılında bu kararı verdiğimizde maalesef Türkiye'de her karara negatif bir direnç gösteren muhalif kesimler o karara da direnç göstermiş, muhalefet etmişti. Geldiğimiz nokta aslında ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi." dedi. Dönmez, Altınordu ilçesi Köprübaşı meydanında AK Parti seçim çadırı ziyareti sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Parlamentosunun aldığı kararla 2021 yılında tek saat uygulamasına geçileceğini anımsattı. Dönmez, "Biz 2016 yılında bu kararı verdiğimizde maalesef Türkiye'de her karara negatif bir direnç gösteren muhalif kesimler o karara da direnç göstermiş, muhalefet etmişti. Geldiğimiz nokta aslında ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Biz o kararı alırken gün ışığından daha fazla yararlanmanın tek saat uygulaması ile mümkün olacağını hesap etmiştik. Nitekim sonrasında yaptığımız çalışmalar da bunun böyle olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

- "Tasarruf değeri 1,3 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı" Bakan Dönmez, uygulamanın beraberinde getirdiği tasarrufa dikkati çekerek, şöyle devam etti: "İlk uygulama döneminde elektrik tüketiminde toplam tasarruf değeri 1,3 milyar kilovatsaat olarak hesaplandı. Bunun da bugünkü rakamlarla karşılığı yaklaşık 1 milyar Türk lirası demektir. Avrupa Birliği'nin bu yönde almış olduğu karar da aslında isabetli bir karardır. Avrupa Birliği ve Türkiye'miz arasındaki zaman zaman bir, zaman zaman da iki olan saat farkı eskiden olduğu gibi tek saate inmiş olacak. Bu açıdan da olumlu buluyoruz." Birçok ülkenin tek saat uygulamasına geçme yönünde irade gösterdiğini kaydeden Dönmez, "Zaten birçok ülke de sadece Avrupa Birliği değil, yaz ve kış saat uygulamasından vazgeçme yönünde iradelerini, çalışmalarını ortaya koyuyorlardı. Avrupa Birliği geçtikten sonra herhalde dünya genelinde iki saat uygulamasını uygulayan fazlaca bir ülke kalmayacak diye düşünüyorum. Ülkenin coğrafyasına göre de değişebilir. Çok büyük ülkelerde biliyorsunuz kendi içlerinde farklı zaman dilimleri de var. Bizim bütün çalışmalarımız bilim ve araştırmaya dayanıyor. Böylece uygulamaya geçtik. Aklın yolu bir, Avrupa da geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.