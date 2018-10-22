Avrupa Riyad'a karşı ortak tavır alacak mı?

AB de ortak bir tavır almak üzere istişare yürütüyor.Muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesi sonrasında Avrupa devletlerinde Riyad yönetimine karşı izlenecek tavır belirlenmeye çalışılıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May'e, çağrıda bulunan İşçi Partisi Gölge Dışişleri Bakanı Emily Thornberry, Suudi Arabistan Krallığı'na artık göz yumulmaması gerektiğini söyleyerek bu ülkeye silah satışının durdurulması çağrısında bulundu. BBC'ye yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'ın Yemen'de nasıl davrandığını, orada düğün ve cenaze törenlerini bombaladığını göz önünde bulundurarak bu ülkeye silah satışını gözden geçirmeliyiz" ifadesini kullanan Thornberry, kullanılan bombaların ve uçakların İngiltere'den gittiğini hatırlatarak, "Bunu sonlandırmalıyız" şeklinde konuştu. Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson da Theresa May hükümetine seslenip, ülkesinin ABD ile birlikte "Suudi Arabistan'ın hesap vermesi için liderlik etmesi" gerektiğini söyledi. Cinayeti "hastalıklı ve tuhaf" sözleriyle değerlendiren Johnson, Riyad yönetimine karşı "maksimum baskı" uygulanması gerektiğini belirtti, ancak bu baskının içeriğiyle ilgili konuşmadı.

İngiltere'deki beş ana muhalefet partisi Pazar günü, görevdeki Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'a hitaben bir açık mektup kaleme almıştı. Mektupta, May kabinesinin Suudi Arabistan'a yaklaşımı ile ilgili olarak "Hükümetinizin sürekli olarak eylemsiz kalması en temel demokratik değerimiz ile kesinlikle bağdaşmamaktadır" ifadesi yer almıştı. Muhalefet liderleri aynı zamanda, İngiliz hükümetinin Suudi rejimiyle hiçbir şey olmamış gibi ilişkilerine devam etmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmişlerdi. Macron telefonda Trump ile görüştü Fransa'dan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ile Kaşıkçı konusunu görüştüğü ve iki liderin "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın trajik ölümüne neden olan olaylarla ilgili kaygılarını paylaştıkları" kaydedildi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bir açıklama yaparak, Kaşıkçı cinayetinin ciddi bir suç olduğunu ve gerçeğin ortaya çıkarılması için soruşturulmasını gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, Fransa'nın tıpkı Almanya gibi Suudi Arabistan'a silah satışını durdurup durdurmayacağına sorusuna, gerçek ortaya çıktıktan sonra bir karar verileceği yanıtını verdi.