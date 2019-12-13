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Avrupa Rohingya Konseyinden, Nobel ödüllü Su Çii'ye "Rohingya" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 23:01 | Son Güncelleme

Avrupa Rohingya Konseyinden, Nobel ödüllü Su Çii'ye "Rohingya" tepkisi

LAHEY (AA) - Avrupa Rohingya Konseyi (ERC), Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" için Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davada, Myanmar devletini temsil eden Nobel ödüllü Aung San Suu Çii'nin, "Rohingya" kelimesini kullanmamasını kınadı.

ERC tarafından, 10-12 Aralık'ta gerçekleştirilen ve Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım işleyerek 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine ilişkin davada tedbir taleplerinin görüşüldüğü duruşmalarla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, adalet ve hesap verilebilirlik adına ikna edici bir savunma ortaya koyamayan Suu Çii'nin, Arakanlı Müslümanlara yönelik işlenen soykırımda rolü olan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve diğer askerleri korumaya çalıştığı belirtildi. Açıklamada, Gambiya'nın, "Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması" için Myanmar'a karşı UAD'da açtığı davada, Myanmar devletini temsil eden Nobel ödüllü Aung San Suu Çii'nin, "Rohingya" kelimesini kullanmamasının kınandığı ifade edildi.

Bir milyondan fazla Arakanlı Müslümanı ağırlayan Bangladeş'e ve Lahey'de yapılan "Büyük Rohingya Dayanışma Gösterileri"ne katılan ve destek açıklamalarında bulunan Myanmar'ın diğer etnik gruplarına teşekkür edilen açıklamada, başta AB üyesi ülkeler olmak üzere tüm ülkeler Myanmar'a karşı başlatılan adalet mücadelesine destek vermeye davet edildi.

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına, 11 Kasım'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu.

Diğer yandan, Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam Gambiya Myanmar soykırım Uluslararası Adalet Divanı (UAD)

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