Avrupa Salgında İkinci Dalga Tedbirlerini Arttırıyor

Kış yaklaşırken vakaların artışa geçmesiyle Corona virüsü kabusundan kurtulamayan Avrupa sert önlemler alarak salgına direnmeye çalışıyor. Kıta genelinde birbiri ardına bar ve restoranlar kapatılıyor, eğitime yeniden ara veriliyor, kısmi sokağa çıkma yasakları geliyor. En sert mücadeleyi veren ülkelerden Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgında "ikinci dalgaya" girdiklerini, başkent Paris'in de içinde olduğu 8 büyük ilde sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını açıkladı.

Ülkenin en büyük iki televizyon kanalı TF1 ve France 2 sunucularının sorularını yanıtlayan Macron, Fransa'da virüsün ciddi bir yayılma hızına ulaştığını ve önlem almak gerektiğini söyledi. Macron, "İnsanların ikinci dalga olarak adlandırdıkları bir sürece girdik. Virüs önce sadece Büyük Doğu bölgesindeydi, şimdi her yerde. Ne eylemsiz kalmalıyız, ne de paniğe kapılmalıyız. Virüs yeniden geldi ama birinci dalgadan çok şey öğrendik" dedi. Macron, acil servisler ve hastanelerdeki durumun alarm verdiğini, ancak ülkeyi yeniden tümüyle kapatmanın orantısız bir karar olacağını, bu nedenle bölgesel kararlar aldıklarını kaydetti.

Almanya'da sokağa çıkma yasağı kararı alındığını, İspanya ve Hollanda'da kısıtlayıcı önlemlere gidildiğini belirten Macron, "Şimdi günlük 20 bin kişiyi bulan vaka sayıları 2-3 bine gerilemeli. Her gün 200'ü bulan yoğun bakıma kaldırılma sayısı da azalmalı. Ama bunun için bütün ülkeyi kapatmak orantısız bir karar olacaktır. Bu nedenle Paris ve banliyöleri ile Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Rouen, Toulouse, Montpellier kentlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak gece 21.00'den sabah 06.00'ya kadar sürecek ve 4 hafta boyunca uygulanacak" diye konuştu. Maaşları devlet ödeyecek Hükümetin aldığı sokağa çıkma yasağı kararı ülkede 19 milyonluk nüfusu kapsıyor. Bu karara göre tüm bar, restoran, kültür ve eğlence mekanları akşam 21.00'den itibaren kapatılacak. Yasağa uymayanlara 135 Euro para cezası verilecek. İlgili sektörlerde, sinema, tiyatro, bar, restoran ya da taksi çalışanları gibi binlerce kişi bir ay boyunca işsiz kalacak. Ancak Macron sokağa çıkma yasağından etkilenen sektör çalışanlarına ücretlerinin tümüyle ödeneceğini duyurdu.

Bu hafta sonundan itibaren Fransızlar iki haftalık Tous-Saint tatiline giriyor. Macron kurallarıuygulandığı sürece Fransızlar'ın tatile gidebileceklerini, bir ilden diğerine seyahat edebileceklerini, çalışmaya ve eğitime devam edebileceklerini, okulların açık tutulacağını söyledi. Sağlıkta OHAL kararı Fransız hükümeti bu sabah yapılan kabine toplantısında, Corona virüsü ile mücadelede hükümete özel yetkiler veren Sağlıkta Olağanüstü Hal uygulamasının yeniden getirilmesini kararlaştırdı. İlk dalgada uygulamaya konulan ancak virüsün etkisini yitirmesiyle 10 Temmuz'da kaldırılan OHAL uygulaması, 17 Ekim’den itibaren yeniden yürürlüğe girecek. Hükümet bu kararla, fabrikalara el koyma, firma açma kapatma, ordu da dahil tüm kurumları seferber etme gibi yetkilerle donatılacak. Fransa'da geçen Cumartesi günü vaka sayısı rekor kırararak 26 bin 896'yı buldu. Fransa Hastaneler Birliği, Paris ve banliyölerindeki yoğun bakım ünitelerinin yüzde 40'ının dolduğunu, önlem alınmazsa iki hafta içinde bu rakamın yüzde 90'a ulaşabileceğini açıkladı.

Almanya’da da rüzgar tersine döndü Almanya’da da Corona virüsü vaka sayısı, geçen Nisan ayındaki günlük rekor seviyesine ulaştı; günlük sayı son 24 saatte 5 bin 132 olarak kayıtlara geçti. Tespit edilen toplam Corona vakası 334 bin 585'i bulurken, dün 43 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile can kaybı 9 bin 677'e yükseldi. Uzmanlar, günde 10 binin üzerinde Corona vakasının görülmesi durumunda ortalama 100 kişinin Corona bağlantılı hastalıktan öleceğini tahmin ediyor. Salgın özellikle Berlin, Frankfurt ve Köln gibi büyük kentlerde büyük bir hızla yayılırken, sağlık idarelerinin bulaş zincirini takip etmekte zorlandığı bildiriliyor. Hastanelerde tedavi altına alınan hasta sayısı artarken, diğer hastaların tedavilerinin ertelenmeye başlandığı bildiriliyor. Daha sert önlemler alınması gerekebilir Kamuoyunda ikinci dalganın başladığı yorumlarına neden olan bu gelişmeler sonrasında, bugün Başbakan Angela Merkel eyalet başbakanlarıyla bir kriz toplantısı düzenledi. 8 saat süren toplantı sonrası konuşan Merkel, vaka sayısında 10 gün içinde hissedilir bir gerileme olmaması durumunda, daha sert önlemler alınması gerekeceğini söyledi.

Birinci dalgada olduğu gibi, ülkenin kapanmasını istemediğini ve okul, kreş ve işyerlerinin açık tutulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirten Merkel, “Yüzyılın en büyük sorunlarından biriyle karşı karşıyayız, Fransa ve Hollanda’daki durumu görüyorsunuz. Sadece sağlık sistemi değil, ekonomik kriz söz konusu“ diyerek, vatandaşları bir buçuk metrelik sosyal mesafe ve diğer kurallara uymaya çağırdı.

Merkel ve eyalet başbakanlarının aylardır ilk kez yüz yüze bir araya geldiği toplantıda, Corona virüsüne karşı yeni tedbirler alındı. Bunlardan belki de en önemlisi, şimdiye dek tedbirlerin devreye girmesi için geçerli olan, son 7 günde 100 bin nüfus başına 50 vaka olan sayısının 35’e indirilmesi oldu. Bu kriteri aşan kentlerde önlemler bundan sonra çok daha çabuk yaşama geçirilebilecek. Söz konusu kent ve bölgelerde, insanların kalabalık olduğu açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilirken, restoran, kafe ve barların saat 23.00’ten itibaren kapatılması kararlaştırıldı. Bu saatten sonra açık alanlarda içki tüketimine sınırlama getirildi. Kapalı alanlarda yapılacak toplantı ve eğlencelerde bir araya gelecek insan sayısı 10 kişi ile sınırlandırıldı.

Alman ekonomisi küçülüyor Öte yandan Corona virüsü nedeniyle, Alman ekonomisinin 2020’de yüzde 5,4 oranında küçüleceği açıklandı. Ülkenin en önemli 5 ekonomi kuruluşunun hazırladığı rapora göre, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya’da toparlanma en erken gelecek yılın sonlarına doğru başlayacak ve iyi koşullar altında yüzde 4,7 oranında bir büyüme olabilecek. Yüzde 5,4’lük daralma oranı, Almanya'nın 1970'te ekonomik verilerini kaydetmeye başladığı zamandan beri olan en büyük düşüşü yansıtıyor. Uzmanlar, Alman ekonomisinde Corona virüsü salgınının ilk aylarında bu yıl için yüzde 6,7 küçülme beklediğini hatırlatarak, "Krize rağmen ekonomide beklenenden daha hafif bir düşüş görülüyor" değerlendirmesinde bulundu. Diğer Avrupa ülkelerinde de önlemler sertleşti Avrupa'da günlük toplam 100 bin civarında seyreden vaka sayıları, yalnızca Fransa ve Almanya hükümetini değil, tüm hükümetleri sert tedbirler almaya itiyor. Virüsün Avrupa'ya ilk yayıldığı ülke İtalya'da 7 bin 332 yeni vaka ile bugüne kadarki en yüksek günlük artış yaşanırken, ölü sayısı da artışa geçti. Toplam vaka sayısı 372 binin üzerine çıkarken, yaşamını yitirenlerin toplam sayısı da 36 bin 289'a ulaştı.