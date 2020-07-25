Avrupa Salgınla Mücadelede Geri mi Gidiyor?

Avrupa ülkeleri Fransa ve İspanya’da Corona virüsü vaka sayıları artıyor. İspanya eğlence hayatına kısıtlamalar getirdi. Fransız yetkililer salgınla mücadele geri gidildiği uyarısında bulundu.
Fransız sağlık yetkilileri, Corona virüsüne yakalanan bir kişinin virüsü kaç kişiye bulaştırdığını gösteren katsayının 1,3’e yükseldiğini belirtti. Bu, enfekte olan her kişinin ortalama 1,3 kişiye daha virüsü bulaştırdığı anlamına geliyor.
Fransa’da bir günde görülen yeni vaka sayısı da yükseliyor. Ülkede Cuma günü 1.130 yeni vakanın olduğu belirtildi.
"Fransızlar yaz tatilinde tedbiri elden bırakıyor"
Sağlık yetkilileri, virüs yüzünden 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Fransa’nın salgınla mücadelede geriye gitmeye başladığı uyarısında bulundu.
Yetkililer enfeksiyon göstergelerinin Mayıs ayında gözlemlenen verilere yaklaştığını belirtiyor. Sağlık yetkilileri önlemlerin hafifletilmeye başlatıldığı ilk haftalarda kaydedilen kazanımların önemli bir bölümünün silindiğini, Fransızlar’ın yaz tatili sırasında tedbiri elden bırakmaya başladığı ve virüse yakalanan kişilerin de karantina kurallarını eskisi kadar sıkı bir şekilde uygulamadığını söylüyor.
İspanya’da gece hayatında kısıtlamalar
İspanya’da da Katalonya bölgesi yeni enfeksiyon küme vakalarının görülmesi üzerine gece hayatına kısıtlamalar getirdi. Barselona’nın da bulunduğu kuzeydoğudaki varlıklı bölgelerde gece kulüpleri 15 gün boyunca kapalı kalacak.
İspanya’da son iki gün içinde yeni vakaların sayısı 900’ü aştı. Yetkililer, 28 bin kişinin hayatını kaybettiği ülkenin ikinci bir salgınla karşı karşıya olmasından endişe ediyor.
İngiltere’de havuzlar ve spor salonları açıldı
Endişelere rağmen bazı Avrupa ülkeleri ise aşamalı bir şekilde normale dönüş faaliyetlerini sürdürüyor. İngiltere’de yüzme havuzları ve spor salonları yeniden açıldı.
Yetkililer Corona virüsü salgınında riski arttıran faktörlerden biri olarak görülen obeziteye karşı mücadele girişimi başlatıldığını açıkladı.
Alman yolcu gemisi deneme amaçlı denize açıldı
Almanya’da ise 2.900 yolcu kapasiteli bir tur gemisi 1.200 yolcusuyla birlikte salgından sonra ilk kez Hamburg’dan Norveç’e doğru yola çıkarak denize açıldı.
Yolcular hafta sonunu denizde geçirerek, karada herhangi bir yere uğramadan Pazartesi günü Almanya’ya dönece