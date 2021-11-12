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Avrupa Salgınla Mücadelede Yeni Önlemlere Başvuruyor

12.11.2021 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbahar dönemiyle birlikte birçok Avrupa ülkesinde Corona vaka sayıları ve insidans değerleri rekor hızla artarken, Avusturya ve Hollanda kısmi kısıtlamalara gitme kararı aldı. Almanya ise yeni önlemlere başvurmaya hazırlanıyor

Sonbahar dönemiyle birlikte birçok Avrupa ülkesinde Corona vaka sayıları ve insidans değerleri rekor hızla artarken, Avusturya ve Hollanda kısmi kısıtlamalara gitme kararı aldı.

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, ülkesinde bazı bölgelerde son bir haftada 100 bin kişide saptanan vaka sayısı insidansın 1200’e kadar çıktığını, ülke genelide bu sayının 751 olduğunu söyleyerek, durumun dramatik bir boyut aldığını ve sert kurallara dönmeye alternatif görmediğini duyurdu.

Açıklamaya göre, Avusturya’da önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren, aşısız olanlar kamusal alanlara ve hemen hemen hiçbir kapalı mekana giremeyecek. İki doz aşı olanlar ve hastalığı daha önce atlatanlarsa maske ve mesafe kurallarına uyarak günlük yaşamlarını sürdürebilecek. Avusturya Başbakanı Schallenberg, ülkesinde iki kez aşılanların oranının yüzde 65 ile Avrupa çapında en geride kalanlardan biri olduğunu ifade ederek, bunu "Ülkemiz adına utanç verici bir durum" şeklinde niteledi.

Avusturya ve Çek Cumhuriyeti Almanya'nın "riskli ülkeler" listesinde

Alman hükümeti, komşu Avusturya’daki gelişmelerden sonra, ülkeyi "riskli ülkeler" listesine aldı. Bu kararla, iki kez aşılanmış veya hastalığı atlatarak bağışıklık kazanmış olanların dışında çocuklar da dahil herkes Avusturya dönüşü 10 günlük karantinaya girecek. Beşinci günde yapılan testin negatif sonuçlanması durumunda karantina sona erebilecek. Almanya ayrıca Çek Cumhuriyeti'ni de aynı listeye aldı.

Hollanda'da 3 haftalık kısmi kısıtlama uygulaması

Corona vaka sayılarının hızla arttığı bir diğer ülke olan Hollanda’da da yarından itibaren kısmı kısıtlamalar uygulanacağı açıklandı. Başbakan Marc Rutte, lokanta ve bar gibi tüm gastronomi işletmelerinin saat 19.00’dan sonra kapanacağını, ayrıca kültür ve spor etkinliklerinin yanı sıra saat 19.00 öncesi gastronomide 2G kuralının hayata geçirileceğini, yani sadece aşılıların ve iyileşenlerin serbest hareket edebileceğini bildirdi. Hollanda’daki kısmi kısıtlama ilk etapta 3 hafta sürecek.

Danimarka’da 10 Eylül’de kaldırılan Covid-19 kısıtlamalarının bir kısmı yeniden geri döndü. Hükümet, öncelik olarak aşı pasaportu uygulamasını bugünden itibaren hayata geçirdi. Buna göre restoran, kafe, sinema ve
benzeri tüm kapalı ve açık alanlarda aşı pasaportu gösterilme zorunluluğu getiriliyor.

Almanya ülke genelinde önlemler alıyor

Geride kalan hafta içinde, hemen her gün yeni bir Corona vaka ve insidans rekoru kıran Almanya’da ise hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de dolmaya başlaması nedeniyle 2G+ olarak tanımlanan kuralın ülke çapında uygulanmasına geçilmesinin planlandığı bildirildi.

Almanya’da iktidarı devralmaya hazırlanan SPD, FDP ve Yeşiller’in başbakan seçmesine kesin gözüyle bakılan sosyal demokrat Olaf Scholz, önümüzdeki hafta Perşembe günü eyalet başbakanları ile bir araya gelerek, bu yönde bir karar alacaklarını ilan etti. 2G+ uygulaması, kapalı ve kamusal alanlara, aşılananların ve hastalığı atlatanların son 24 saatte yaptırdıkları ve negatif sonuç gösteren testle girebilmeleri anlamına geliyor.

Öte yandan ücretsiz test uygulamasının da önümüzdeki hafta sonunda yeniden başlayacağı açıklandı. Sağlık Bakanı Jens Spahn ayrıca kitlesek etkinliklerin mümkün olduğu kadar azaltılmasını isterken, özel buluşmaların sadece aşılılar arasında yapılmasını önerdi. Geçtiğimiz yıl üçüncü dalganın çok sert vurduğu ülke, hızlı aşılama sayesinde yaz aylarında normale dönmüştü. Aşılama hızının düşmesi yüzünden Almanya son bir ayda yeniden zor günler geçirmeye başladı.

Ülkede dün 24 saatte 50 bin 196 vaka tespit edilirken, pandemi başladığından bugüne kadarki "en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçmişti. Son 24 saatte 48 bin 640 yeni Corona virüsü enfeksiyonu vakası tespit edildi. Bu süre zarfında 191 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bir hafta 100 bin kişide saptanan Corona vaka oranı insidans değeri de artmaya devam etti. Bir hafta önce 154 olan bu sayı bugün 263,7 olarak rekor bir seviye ulaştı.

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