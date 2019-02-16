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Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Cıbıltepe cıvıl cıvıl

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 13:36 | Son Güncelleme

Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na da ev sahipliği yapan Cıbıltepe Kayak Merkezi, hafta sonunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistlerle doldu

Bu ay Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yer alan, sarıçam ormanlarının yanı sıra kristal karı ve uzun kayak pistleriyle öne çıkan 2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi, yerli yabancı ziyaretçilerle yoğunluk yaşıyor.

Kar kalınlığının 140 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe'de yabancı turistlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler kayak, snowboard ve kızakla kayarak keyifli bir gün geçiriyor.

Kayak ve snowboard öğreticisi Alper Laçin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Kayaklı Oryantiring Şampiyonası'nın yapılmasından sonra Sarıkamış'a ilginin daha da arttığını söyledi.

Kar yağışından sonra kayak merkezine kayakseverlerin akın ettiğini dile getiren Laçin, "Kayak merkezine gelen insanların hayran kaldıkları şeyler, kar kalitesi, temiz hava ve misafirperverlik. Uluslararası organizasyon yapılması da en önemli faktörlerden biri oldu." dedi.

Ankara'dan tatil için gelen Duygu Ölmez ise Sarıkamış'ın kayak için çok ideal bir yer olduğunu vurgulayarak "İlk defa buraya geliyorum. Daha önce Uludağ'a gitmiştim, yoğun oluyor, bu kadar güzel olmuyor. Sarıçamlar arasında geniş pistlerde kaymak çok güzel." diye konuştu.

Kayakseverlerden Başak Meral de Sarıkamış'a ikinci defa geldiğini anlatarak "Geçen sene geldiğimizde çok yağışlıydı. Bu sene hava ve pistler çok güzel, çok sevdik." ifadesini kullandı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde saatte bin 200 kişi taşıma kapasitesine sahip 4 telesiyej ile toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan biri snowboard pisti olmak üzere 9 pistle hizmet veriliyor.

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Cıbıltepe Kayak Merkezi kış Sarıkamış

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