Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan işitme engelli sporcular sponsor arıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- SPOR Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor) sporcuları, sponsor arıyor. 20 Mayıs'ta İsveç'te oynanacak Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan, hepsi gönüllü olarak oynayan takımın oyuncuları, sponsor bulunamaması halinde maçlara katılamayacak. Takımın Antrenörü Soner Aslan, maddi imkansızlıklardan dolayı kulübü kapatmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

İzmir'de 2007 yılında Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği'ne bağlı olarak kurulan, hepsi işitme engelli olan Bornova Sessizlerspor takımı, işitme engelli birçok genci hayatın içine kattı. 2012 ve 2016 yıllarında üst üste iki kez Dünya Şampiyonluğu'nu kazanan kulüp, milli takımlara çeşitli kategorilerde 8 sporcu göndermeyi başardı. Birçok başarıya imza atan kulüp, şu sıralar maddi zorluklarla mücadele ediyor. Birkaçı hariç, hepsi yüzde yüz işitme engelli olan ve birbirleriyle işaret diliyle anlaşan gönüllü sporcular, iş adamlarının, yardımseverlerin kendilerine sponsor olmasını istiyor.

Kulüp Antrenörü Soner Aslan, gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için bu takımı oluşturduklarını söyledi. Sporcu bulmakta zorlandıklarını, takımdaki herkesin gönüllü olarak çalıştığını, çaba sarf ettiğini ifade eden Soner Aslan, "Biz, gençlerimizin kötü alışkanlık edinmemesi için uğraşıyoruz. Ancak maddi konularda zorlanıyoruz. Amatör takımlarda sponsor bulmak kolay, çünkü konuşabiliyorlar, birbirleri ile iletişim sağlayabiliyorlar. Ama işitme engelliler nereye giderse gitsin, sponsor bulmakta zorlanıyor. Bizim amacımız, sporcularımıza biraz daha destek sağlanması" dedi.

'KULÜP KAPANIRSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM'

Sponsor bulamadıkları takdirde, sporcuların ortada kalacağını, kulübü kapatmak zorunda bile kalabileceklerini ifade eden Soner Aslan, "Ne kadar ayakta durabilirsek o kadar duracağız, mücadele edeceğiz. Gençlerimiz pes etmiyor, geliyorlar" diye konuştu.

Kulüp Başkanı Volkan Yüce de, işaret dili ile sporcuların şu ana kadar katıldıkları maçlardan 5 kupa ile döndüğünü, takımın başarısı için maddi destek beklediklerini anlattı.

İşitme engellilerin kullandığı cihaz sayesinde duyabilen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2'inci sınıf öğrencisi Can Sibirlioğlu (20) da, "Geçen yıl Türkiye şampiyonu olduk. Bu başarı dernek yöneticilerinin sayesinde. Bunun dışında başkasından maddi, manevi hiç bir destek alamadık. Maçlara otobüsle gittik. Hocalarımız yeri geldi cebinden masraflarımızı karşıladı. Sponsor arıyoruz. İsveç'e giderek Türkiye'yi temsil edeceğiz. Biz bu kadar ilerlemişken, arkamızda bir sponsor veya desteğin olmaması bizi ciddi anlamda üzüyor. Zor duruma sokuyor. O nedenle hem sponsor, hem yardım, hem de destek bekliyoruz. Kulüp kapanırsa çok üzülürüm" dedi.

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