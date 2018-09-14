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Avrupa Şampiyonu Sümeyye'ye belediye meclisinden altın 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 13:22 | Son Güncelleme

İRLANDA'nın başkenti Dublin'de geçen ay düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı (15), Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki toplantıda 8 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.

Avrupa Şampiyonu Sümeyye'ye belediye meclisinden altın 

ESKİŞEHİR, (DHA)- İRLANDA'nın başkenti Dublin'de geçen ay düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı (15), Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki toplantıda 8 Cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.
Büyükşehir Belediyesi'nin geçen hafta yapılan meclis toplantısında, Avrupa Şampiyonu olan milli Sporcu Sümeyye Boyacı ile Antrenörü Mehmet Bayrak'ın belediye tüzel kişiliği olarak 5'er cumhuriyet altını, ayrıca CHP, AK Parti ve MHP grupları tarafından da birer cumhuriyet altını ile ödüllendirilmesine karar verildi. Boyacı ve Bayrak'a dün akşam yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında altınları verildi.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Sümeyye Boyacı'nın Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu olduğunu belirtti. Doğuştan iki kolu olmayan Sümeyye Boyacı'nın bir süre önce de Dünya şampiyonluğunu da kazandığını belirten Büyükerşen, Sümeyye'yi ve antrenörü Mehmet Bayrak'ı kutladı.
Sümeyye Boyacı ve antrenörü Mehmet Bayrak'a belediye adına 5'er Cumhuriyet altınını Yılmaz Büyükerşen verirken, Ak Parti grubu adına Ahmet Yapıcı, CHP gruba adına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve MHP grubu adına da Muhsin Doğan birer altın verdi.

FOTOĞRAFLI

Avrupa Şampiyonu Sümeyye'ye belediye meclisinden altın Avrupa Şampiyonu Sümeyye'ye belediye meclisinden altın Avrupa Şampiyonu Sümeyye'ye belediye meclisinden altın Avrupa Şampiyonu Sümeyye'ye belediye meclisinden altın

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