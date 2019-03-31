AVRUPA ŞAMPİYONU YÜZÜCÜ SÜMEYYE BOYACI DÜNYA SERİSİ İÇİN ABD'YE GİTTİ

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) AVRUPA şampiyonu paralimpik yüzücü Sümeyye Boyacı, 4- 6 Nisan tarihleri arasında yapılacak İndianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'ne katılmak üzere ABD'ye gitti. Milli sporcu Boyacı, "İnşallah ülkemize güzel sonuçlarla döneceğim" dedi.

Organizasyon için Atatürk Havalimanı'ndan ABD'nin Indianapolis şehrine giden Sümeyye Boyacı, hareketinden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Indianapolis Dünya Paralimpik Yüzme Serisi'nde 50 metrede sırt üstü, serbest ve kelebek, 100 ile 200 metrede ise serbest olmak üzere 5 stilde yüzecek olan Sümeyye Boyacı, şunları söyledi:

"İnanılmaz heyecanlıyım. Gerçekten çok çalıştık. Amerika'da ilk yarışım olacak. İnşallah ülkemize güzel sonuçlarla döneceğim. Bu yıl çok önemli bir dünya şampiyonası var. Bundan önce Dünya Serisi yarışlarında yüzeceğim. Bu yarışlar seviyemi bilmem için çok önemli."

Hedefinin Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yer almak olduğunu anlatan milli sporcu, "Oraya giden yol dünya ve Avrupa şampiyonaları. Tabii Avrupa Şampiyonası'na giden yol da bu dünya serilerinde geçiyor. En önemli seri ABD'de olacak." diye konuştu.