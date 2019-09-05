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Avrupa şampiyonunun adı üst geçide verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:05 | Son Güncelleme

Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri'nin adının, memleketi Karabük'te bir üst geçide verilmesi kararlaştırıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri'nin adı, memleketi Karabük'te bir üst geçide verildi.

Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında yapılan Karabük Belediye Meclisi eylül ayı toplantısında, Elif Güneri'nin, 5 cumhuriyet altınıyla ödüllendirilmesi ve Kartaltepe ile Yenişehir mahallelerini birbirine bağlayan üst geçide isminin verilmesi kararlaştırıldı.

Final müsabakalarında 81 kiloda yarışan ve Belaruslu Victoriya Kebikava'yı yenerek, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elif Güneri, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret ederek teşekkür etti.

Antrenörü Baykan Arslan ile Güneri'yi kabul eden Vergili, bu başarının hem Karabük hem de Türkiye için önemli olduğunu söyledi.

Güneri'nin adının kentteki bir üst geçide verildiğini aktaran Vergili, "Karabük'te ismi yaşatılacaktır. Elif Güneri, bir şehir temsilcisi değil, milli bir temsilcidir. Bu yüzden sadece Karabük değil, herkes sahip çıkmalıdır. Böylece diğer genç sporcularımızı da teşvik etmiş oluruz." diye konuştu.

Başarılarının devamını dileyen Vergili, Avrupa Şampiyonu Elif Güneri'den, 1 ay sonra Rusya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda bir şampiyonluk daha beklediklerini ifade etti.

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elif güneri Karabük üst geçit

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