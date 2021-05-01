Avrupa savaş jeti projesinde uzlaşma gelecek haftaya kaldı

Anlaşmazlığın fikri mülkiyet haklarının kullanımı konusunda yaşandığı öğrenildi.Almanya, Fransa ve İspanya'yı bir araya getiren Avrupa ortak savaş jeti projesi FCAS'te anlaşmaya yine varılamadı. Berlin ve Paris'in anlaşmanın sonuçlanması için nisan ayı sonu olarak belirlediği tarih sonuç alınamadan doldu. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Fikri mülkiyet haklarının kullanımı konusunda anlaşmaya henüz varılamadı" dedi. Savunma Bakanlığı Sözcüsü ayrıca "Almanya açısından ortak bir biçimde finanse edilen araştırma sonuçlarına ulaşmanın kısıtlanma olmaksızın erişilebilir olması son derece önemlidir" diye konuştu. Üç ülkeyi biraraya getiren 100 milyar euroluk projede anlaşmanın gelecek hafta içinde sağlanması hedefleniyor.

Future Combat Air System (FCAS) adlı projenin 2040 yılından itibaren Almanya ve İspanya'nın kullandığı Eurofighter ve Fransa'nın Rafale savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor. Diğer silahlanma projelerinde olduğu gibi ortaklara arasında görev dağılımının nasıl olacağına ilişkin anlaşmazlık yaşanıyor. Almanya'da Federal Hükümet üzerinde haziran ayında Federal Meclis Bütçe Komisyonu'na bir taslak sunması gerektiği için zaman baskısı bulunuyor. Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü bu hedefin değişmediğini ifade etti.

Yaklaşık bir buçuk hafta önce Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Fransız mevkidaşı Florence Parly biraraya gelmiş ve nisan ayı sonuna kadar uzlaşmanın tamamlanmasını istemişti. Projeye katılan firmalar arasında Dassault Aviation, Airbus ve Indra bulunuyor.

Reuters / EC,ET

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