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Avrupa savaşa hazırlanıyor: Sığınak bulma uygulamaları, hayatta kalma rehberleri ve acil durum hazırlık rehberleri...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.11.2024 12:26
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Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyon savaşın gitgide daha da yayılacağı fikrini pekiştiriyor. Avrupa'daki birçok ülke savaşın bölgesel bir boyuta evrileceğini düşünerek ciddi önlemler almaya başladı bile. Almanya'da yetkililer herhangi bir saldırı durumunda insanların sığınak bulması amacıyla bir uygulama geliştiriyor. Finlandiya ve Norveç gibi Rusya'ya çok yakın ülkelerde ise hayatta kalma rehberleri hazırlandı bile...

Avrupa savaşa hazırlanıyor: Sığınak bulma uygulamaları, hayatta kalma rehberleri ve acil durum hazırlık rehberleri...

Ukrayna ile Rusya arasında aylardır devam eden savaşta Trump'ın yeni başkan olarak seçilmesinin ardından Biden yönetimi Rusya politikasında belirgin bir keskinleşme kaydetti. ABD'nin bu tutumu beraberinde Ukrayna'nın ABD ve İngiliz füzeleriyle vurulmasını getirdi. Rusya'da ise geri adım yok. Rus lider Putin ABD ve Batı'nın her yeni hamlesine karşılık çok sert restler çekmeye devam ediyor. Çatışmaların Rusya-Ukrayna arasından çıkarak farklı boyutlara evrileceğine artık neredeyse kesin gözüyle bakılırken Avrupalı devletler de savaş hazırlıklarına başladı. Birçok ülkede hayatta kalma rehberleri hazırlanıp halk bu konuda bilinçlendiriliyor. İşte tüm detaylar!

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BAĞLANTISIZLAR NATO'YA TEŞVİK EDİLİYOR

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, Baltık bölgesindeki güvenlik gerilimlerini önemli ölçüde arttırdı ve Finlandiya ile İsveç'i on yıllardır süren bağlantısızlık politikalarını terk ederek NATO'ya katılmaya teşvik etti.

Ancak askeri kapasite her şey demek değil: vatandaşların da hazırlıklı olması gerekiyor.

İsveççe broşürün önsözü, “Belirsiz zamanlarda yaşıyoruz. Şu anda dünyanın bizim bölgemizde silahlı çatışmalar yaşanıyor. Terörizm, siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyaları bizi zayıflatmak ve etkilemek için kullanılıyor" diyor.

İngilizce olarak da mevcut olan broşür, "kolektif direncin" şart olduğunu ve İsveç'in saldırıya uğraması halinde herkesin İsveç'in bağımsızlığını ve demokrasisini savunmak için üzerine düşeni yapması gerektiğini, herkesin İsveç'in genel acil durum hazırlığının bir parçası olduğunu belirtiyor.

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İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA DA YAYINLANMIŞTI

The Guardian'da yer alan habere göre İsveçliler bu tür kamu bilgilendirme broşürlerine uzun zamandır aşina. Bunların ilki ikinci dünya savaşında yayınlandı.

Sonuncusu ise diğer konuların yanı sıra uyarı sistemleri, hava saldırısı sığınakları, dijital güvenlik ve su olmadığında tuvaletin nasıl kullanılacağı gibi konularda tavsiyelerde bulunuyor.

Ayrıca evde iyi miktarda su bulundurulması (ve suyun hala güvenli olup olmadığının her yıl kontrol edilmesi), bol miktarda battaniye, sıcak tutacak giysi ve alternatif ısıtma sistemi bulundurulması, pille çalışan bir radyo alınması ve bol miktarda enerji açısından zengin, çabuk hazırlanabilir yiyecek depolanması tavsiye ediliyor.

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NORVEÇ HAREKETE GEÇTİ

Norveç'in sivil savunma müdürlüğü DSB, ülkedeki 2,6 milyon haneye benzer bir kitapçık dağıttı. Kitapçıkta iklim değişikliği, dijital tehditler ve “en kötü durumda savaş eylemlerinden” etkilenen “giderek daha çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz” ifadeleri yer alıyor.

Norveç broşürü insanlara örneğin “gevrek ekmek, konserve bakliyat ve fasulye, konserve sandviç ezmeleri, enerji barları, kuru meyve, çikolata, bal, bisküvi ve kuruyemiş” gibi en az bir haftalık bozulmayan gıda bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Norveç de sakinlerine nükleer bir kaza durumunda iyot tabletleri de dahil olmak üzere temel ilaçları stoklamalarını tavsiye ediyor ve İsveç gibi, insanların birkaç banka kartına sahip olmalarını, ayrıca evde hazır nakit bulundurmalarını öneriyor.

"72 SAAT HAYATTA KALABİLİR MİSİNİZ?"

Finlandiya'da, Olaylara ve Krizlere Hazırlık adlı kapsamlı bir çevrimiçi rehber, sakinlere su kesintilerinden orman yangınlarına, internetin çökmesine veya “askeri çatışma gibi uzun vadeli krizlere” kadar her konuda bilgi ve tavsiye sunuyor.

Daha pratik olarak, 72tuntia.fi adlı ayrı bir web sitesinde, Rusya ile 1,340 km sınırı paylaşan Finlandiya, vatandaşlarına, "Bir dizi kriz durumunda 72 saat hayatta kalabilir misiniz?" diye soruyor ve onları hem becerilerini hem de malzemelerini bir dizi testten geçirmeye davet ediyor.

Sitede zor koşullarla başa çıkma yeteneğini artırmak için psikolojik dayanıklılığı güçlendirmek, kişisel siber güvenliği geliştirmek ve kapalı alanlarda barınmak konularında ipuçları yer alıyor: "Kapıları ve pencereleri kapatın. Radyoyu açın. Talimatlar için sakince bekleyin."

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YÜZBİNLERCE SIĞINAK YAPILIYOR

Bu arada Almanya, 84 milyonluk ülkede sadece 480 bin kişiyi barındırabilecek 600'den az kamu sığınağı bulunduğuna dair resmi bir tahminin ardından sığınaklarının ve koruyucu barınaklarının sayısını arttırmaya odaklandı.

Birçok soğuk savaş sığınağı artık ihtiyaç duyulmayacağı düşüncesiyle söküldü ancak Berlin şimdi Federal Nüfus Koruma Ofisi altında, coğrafi konum belirleme telefon uygulaması da dahil olmak üzere ulusal bir sığınak planı başlattı.

Uzmanlar önümüzdeki beş yıl içinde Rusya'dan bir saldırı gelebileceğini tahmin ediyor.

Bu nedenle metro istasyonları, devlet daireleri, okullar ve belediye binalarının bodrum katları da dahil olmak üzere böyle bir durumda kullanılabilecek her türlü yapının aranmasına başlandı.

EVLERE SIĞINAK EKLEMEK ZORUNLU OLACAK

Alman haneleri kendi kilerlerini, garajlarını ya da depolarını uyarlamaya ya da eski sığınakları kazmaya teşvik edilirken, inşaatçılar da Polonya'nın halihazırda yaptığı gibi yeni evlere güvenli sığınaklar eklemekle yasal olarak yükümlü olacak.

Frankfurter Allgemeiner gazetesi bu ay, Alman işletmelerine yönelik (örneğin fazladan kamyon şoförü yetiştirmelerini tavsiye eden ancak bireyler için sivil hazırlık tavsiyeleri içeren) bin sayfalık bir ordu belgesinin ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Kaynak: NTV

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Avrupa savaş
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