Avrupa Sayıştayı'nı dolandıran eski Belçikalı bakanın emekli maaşının çoğuna el konulacak

Avrupa Sayıştayı üyeliği yaptığı 12 yıl boyunca başkalarının yolsuzluğunu araştırmakla görevli olan eski Belçikalı bakan Karel Pinxten'in, bu süreçte kendisinin yolsuzluk yaptığı ve kurumu zarara uğrattığı saptandı.

Avrupa Adalet Divanı, denetçilik görevi sırasında haksız kazanç elde ettiği gerekçesiyle Pinxten'in emekli maaşının üçte ikisine el konulmasına karar verdi.

Belçika Federal Hükümeti'nde 1990'lı yıllarda savunma ve tarım bakanlığı yapan Karel Pinxten, 2006 yılında Avrupa Sayıştayı üyeliğine seçildi. 12 yıl denetçilik yapan Pinxten, görevini kötüye kullanmaı ve yolsuzluk iddiaları ile karşı karşıya kaldı.

Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Servisi (OLAF) tarafından yapılan soruşturmada, Pinxten'in eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Küba, Fransa ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye özel seyahatler yaptığı ve "iş gezisi" diyerek bunları Sayıştay'a ödettiği belirlendi.

Araştırmaya göre, Belçikalı üye, pahalı av partileri ve şarap tadım turları gibi etkinliklerin yanı sıra, arkadaşlarıyla yediği akşam yemekleri ve özel işlerinde kullandığı akaryakıtın ücretini de Avrupa Sayıştayı'na ödetti.

OLAF tarafından 2018 yılında yapılan soruşturmada, Pinxten'in, dolandırıcılık sonucu Sayıştayı 570 bin euro zarara uğrattığı belirtildi.

'Yetkilerini kötüye kullandı'

Yolsuzluk iddiaları üzerine, 2018 yılında Avrupa Sayıştayı için Karel Pinxten'in 3. dönem aday olmak için yaptığı başvuru reddedildi.

Sayıştay, Avrupa Adalet Divanı'na açtığı davada, Pinxten'in yol açtığı zararı 160 bin euroya indirdi. Perşembe günü yapılan oturumda Avrupa Adalet Divanı Başsavcısı Gerard Hogan, Pinxten'i, "Geçerli kuralları ile yetkilerini kalıcı ve düzenli bir şekilde kötüye kullanmakla ve utanmazlıkla" suçladı.

Mahkeme heyeti, başsavcının suçlamalarına katılarak, Pinxten'in denetçilik görevinden kaynaklanan yükümlülükleri kasten ve sürekli olarak ihlal ettiğine, yolsuzluk sonucu kişisel maddi çıkar elde etiğine karar verdi.

Mahkemeye göre Pinxten, Avrupa Sayıştayı'nı sadece maddi değil manevi olarak da zarara uğrattı. Kurumun itibarını zedeledi. Örneğin, 2014 yılında denetlemekle yükümlü olduğu Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den, kendisine özel bir daire kiralamasını istedi.

Mahkeme, bunu açıkça bir nüfuz ticareti olarak değerlendirdi.

Avrupa Adalet Divanı, yolsuzluk nedeniyle kişisel gelir elde etiği gerekçesiyle Pinxten'in emekli maaşının üçte ikisine el konulmasına karar verdi.

Karel Pinxten, hakkındaki iddiaların ardından, parti yönetiminin talebi üzerine üyesi olduğu Flaman Liberal Demokrat Partisi'nden (Open VLD) istifa etmişti.

