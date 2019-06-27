Avrupa sıcak hava dalgasının etkisi altında

İtalya'da son 24 saatte hayatını kaybeden iki kişinin ölümünün sıcaklarla bağlantılı olduğu belirtildi.

Yetkililer, yaşlılar, hastalar ve çocukların güneş altında durmasının sakıncalı olacağı uyarısında bulunarak bol miktarda su tüketilmesini tavsiye etti.

Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa'da, sıcaklığın üç gün içinde birçok ülkede artması öngörülüyor. Bazı ülkelerde rekor düzeye varacak sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamilelere dışarı çıkmama uyarısında bulunuyor.

LONDRA (AA) - Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen sıcak havanın, Fransa, İspanya ve Almanya'nın da aralarında olduğu ülkeleri daha çok etkilemesi bekleniyor.

Haber ajanslarındaki haberlerde, ülkenin kuzeydoğusundaki Acquaviva Picena kasabasında 82 yaşındaki bir erkeğin tarlada ölü bulunduğu ifade edildi. Milano kent merkezinde de 60-70 yaşlarında bir erkeğin ağaç altında ölü bulunduğu, her iki ölüme de sıcak havanın sebep olduğu bildirildi.

Ayrıca hafta sonunda 43 dereceyi bulacak hava sıcaklarından dolayı Roma, Firenze, Perugia'nın da aralarında olduğu 19 kentte turuncu alarma (önemli risk) geçildiği bilgisi paylaşıldı.

- Fransa

Fransa'da 1952 yılından beri dün en sıcak haziran günü yaşandı. Fransa Meteoroloji Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülke çapında sıcaklık ortalaması dün 34,9 dereceye ulaşarak 1952'den beri yapılan ölçümlerde rekor kırdı. Bugün ise dereceler başkent Paris'te 34'ü gösterdi.

Toplam 95 ili bulunan ve Paris'in de içinde bulunduğu 78 ilinde halen dört kademeli alarm seviyesinin en üstünün bir altındaki turuncu alarm düzeyinin geçerli olduğu Fransa'da sıcaklar özellikle güney bölgelerini etkiliyor. Sıcaklıkların gelecek haftadan itibaren azalması bekleniyor.