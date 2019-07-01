Avrupa sıcaktan kavruluyor

Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen sıcak havanın, Fransa, İspanya ve Almanya'nın da aralarında olduğu ülkeleri etkiliyor. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa'da, sıcaklık son 3 gün içinde birçok ülkede artarak devam etti.
Bazı ülkelerde rekor düzeye varan sıcaklıklar nedeniyle uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve hamilelere dışarı çıkmama uyarısında bulundu.
İspanya'nın yarısını etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle iç bölgelerde sıcaklığın 42 dereceye kadar çıktığı görüldü.
Sivil toplum kuruluşları ve sağlık ekipleri, hava sıcaklığı nedeniyle 12 özerk yönetimde "önemli risk" taşıyan durumlarda ilan edilen "turuncu alarm" düzeyine geçildiğini duyurdu.
Yetkililer, yaşlılar, hastalar ve çocukların güneş altında durmasının sakıncalı olacağı uyarısında bulunarak bol miktarda su tüketilmesini tavsiye etti.
Yapılan uyarılara rağmen sokakta zaman geçiren insanlar buldukları gölgelere sığındı, meydanları süsleyen fıskiyeleri serinlemek için kullandı.
İşte o anlarda objektiflere yansıyan görüntüler...
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