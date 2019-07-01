Avrupa sıcaktan kavruluyor

Avrupa'nın büyük bölümünü etkileyen sıcak havanın, Fransa, İspanya ve Almanya'nın da aralarında olduğu ülkeleri etkiliyor. Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa'da, sıcaklık son 3 gün içinde birçok ülkede artarak devam etti.