Avrupa Sığınma Ajansı (EASO), Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 51 bin 225 FETÖ’cünün Avrupa Birliği ülkeleri genelinde sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi.

Malta merkezli Avrupa Sığınma Ajansı (EASO) tarafından yayınlanan raporda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Avrupa Birliği ülkelerine sığınma talebinde bulunan FETÖ’cülerin sayısı açıklandı. EASO raporunda, 51 bin 225 FETÖ’cünün Avrupa Birliği ülkelerin genelinde sığınma talebinde bulunduğunu bildirdi. Yunanistan’a yaklaşık 6 bin 500 FETÖ’cünün sığınma başvurusunda bulunduğunu bildiren EASO, AB ülkelerine sığınma talebinde bulunan FETÖ’cülerin Suriyeliler, Afganlar ve Iraklılardan sonra AB’deki en büyük grup olduğunu belirtti. Raporda, AB ülkelerine sığınma talebinde bulunan FETÖ’cüler arasında akademisyenler, asker, doktor ve hakimlerin olduğu ifade edilirken özellikle Yunanistan’a sığınan FETÖ’cülerin oranının da giderek arttığı kaydedildi.

Yunanistan üzerinden Almanya’ya sığınmaya çalışıyorlar

EASO Avrupa Sığınma Ajansı raporunda, "Birçok Türk (FETÖ’cü), Avrupa’ya Yunanistan’dan kaçak olarak, özellikle de Almanya’ya gitmek için girmeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıl bin 300 FETÖ’cü Hollanda’ya iltica başvurusunda bulundu. Hollanda’ya sığınma talebinde bulunan Türkler’in oranı 2016 yılında yapılan başvuruların 5 katı oldu" ifadeleri yer aldı.

Hollanda’da Danıştay, reddedilen bir Türk sığınmacı tarafından Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi’ne (İND) karşı açılan bir davada, bütün FETÖ’cülerin Türkiye’de kovuşturma tehlikesi altında olduğuna karar verdi. Hollandalı Avukat Wil Eikelboom, "Danıştay’ın FETÖ’cülerin Türkiye’de kovuşturma tehlikesi altında olduğuna dair yaptığı açıklama önemli bir açıklama oldu" dedi.