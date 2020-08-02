Avrupa silah sanayii ABD’ye bağımlılığını azaltıyor

Bu sayede ürünlerinin üzerindeki Amerikan kontrolünden kurtulmak isteyen Avrupalılar, böylece verilerin de Avrupa'da kalmasını sağlıyor.Avrupa silah sanayinin önde gelen şirketlerinde, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) daha bağımsız üretim yapmak konusundaki girişimler artıyor. Almanya'da yayımlanan Welt am Sonntag gazetesinin bir haberine göre şirketler, gelecekte üretecekleri silah ve teçhizatlarda mümkün olduğunca ABD teknolojisi kullanmamayı planlıyor. Bu amaçla ilk etapta, bundan sonra üretilecek olan helikopterler, Alman ordusunun yeni tip piyade tüfekleri ve 2040 yılında uçması planlanan, Almanya-Fransa-İspanya ortak projesi FCAS (Future Combat Air System) savaş uçakları tamamen ABD teknolojisi kullanılmaksızın üretilecek. Gazete, şirketlerin aldığı bu kararla, hassas bilgileri koruma altına almayı amaçladıklarını bildirdi.

Söz konusu kararın arka planında ise ABD'nin yararlandığı ITAR (Uluslararası Silah Ticareti Düzenlemesi) var. ABD'nin, bu düzenlemeye göre, teknolojisinin kullanıldığı tüm silah ve teçhizatlar üzerinde kontrol yetkisi bulunuyor ve istediği takdirde söz konusu silahların ihracatını veto edebiliyor.