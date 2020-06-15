Avrupa Sınırlarını Açıyor

Salgın nedeniyle yaklaşık 3 aydır sınırları kapalı olan Avrupa ülkeleri, Corona virüsü vaka sayılarının azalmasının ardından Pazartesi gününden itibaren kontrolları hafifletmeye başlıyor. Almanya, Fransa ve Belçika bu ülkelerden bazıları. Ancak İspanya sınırlarının önemli kısmı, bir süre daha kapalı kalmaya devam edecek. Karantina kurallarının yer yer devam etmesi ve eskiden sınırları geçerek iş yapan birçok kişinin artık evlerinden çalışıyor olması, seyahat edenlerin sayısının eskiye göre çok daha düşük kalacağını gösteriyor. Yunanistan, ekonomisinin bel kemiği olan turizmi canlandırmak amacıyla uluslararası uçuşları bugünden itibaren başlatıyor. Şimdiden Danimarka sınırını geçmek için sıraya giren Alman turistler, 8 kilometre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. İtalyanlar ise piyango oynamak için Fransa’ya geçiyor. Hükümetin geniş kapsamlı turizm faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin politika oluşturmaya çalıştığı İspanya, Almanya’dan sınırlı sayıda turist kabul etmeye başladı. Almanya’nın Düsseldorf kentinden İspanya’nın turistik adası Mallorca’ya bir uçak kaldırıldı.

Mallorca uçağına binen maskeli turistlerden biri, ‘‘Normalden daha sessiz olacak, ancak her şeyin tekrar başlaması güzel bir his. Tekrar seyahat edebiliyoruz’’ diye konuştu. Schengen Bölgesi’ne dahil olan 22 ülke ile Liechtenstein, Norveç ve İsviçre sınırlarında normalde kontrol yapılmıyor. Ancak bu sınırlar son üç aydır büyük ölçüde kapalıydı. Avrupalı yetkililer, AB içindeki sınırlarda kontrolların kaldırılmasının, Temmuz’dan itibaren diğer ülkelere kademeli olarak açılmayı sağlamasını umuyor. Bunun da Corona salgını döneminde durma noktasına gelen turizmi yeniden canlandırması bekleniyor. Turizm sektörü, Avrupa Birliği ekonomisinin yüzde 10’unu oluşturuyor. Corona virüsünden Avrupa’nın geri kalanından çok daha fazla etkilenen bazı Akdeniz ülkelerindeyse turizmin ekonomideki payı daha büyük. Uluslararası uçuşları başlatan Yunanistan’da yüksek riskli ülkelerden gelen yolcuların hepsi testten geçirilecek ve testlerin sonucuna göre yolcuların bazıları 14 gün boyunca karantinada tutulacak. Yasaklar, İngiltere ve Türkiye içinse devam edecek. Risk grubu yüksek olmayan ülkelerden gelen yolculara ise rastgele test uygulanacak.