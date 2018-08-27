Avrupa Siyaseti Nereye Doğru Gidiyor?

Avrupa’da merkezciler hem sağ hem de sol tarafın popülistleri tarafından kendilerini sıkıştırılmış halde bulmuş durumda ama uzmanlara göre bu gruplar şimdi daha büyük bir meydan okumayla karşı karşıya. Avrupa Birliği’ne muhalif, ulusalcı partiler işbirliği yapmaya başlıyor. Amaç liberal güçleri, NATO’yu ve Müslüman göçmenleri daha fazla suçlamak.

Almanya’da aşırı sağcılar yeni sol hareket Aufstehen’ı alkışlıyor. Aufstehen Ayağa Kalk (Stand Up) anlamına geliyor.

Yazar ve milletvekili aynı zamanda eski Doğu Alman Komunistlerle birleşen Die Linke adlı sosyalist partinin eş başkanı Sahra Wagenknecht tarafından kurulan Aufstehen, göçmenliği azaltan bir politikayla aşırı sağcı AfD’ye kayan oyları kazanma amacında.

Ayağa Kalk’ın parti bildirisinin gelecek ay yayınlanması planlanıyor ancak temel hedefi Sosyal Demokratların izlediği liberal politikalarla yalnızlaşan geleneksel çalışan kesim olacak.

700 binden fazla Sosyal Demokrat Parti seçmeni geçen yılki seçimlerde AfD’ye oy verdi. Die Linke yaklaşık yarım milyon seçmenini, Yeşiller de 330 bin seçmeninin AfD’ye kaptırdı. Anketler AfD’nin başarısında göçmenliğe muhalefet etmesinin önemli rolü olduğunu gösteriyor.