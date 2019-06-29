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Avrupa Spor ve Kültür Festivali coşkuyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 14:02 | Son Güncelleme

Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) Almanya’da başladı.

Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) Almanya’da başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Hamm Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ASKFEST, Almanya’nın Hamm şehrinde bulunan Lippepark’ta başladı.
Festivale, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Essen Başkonsolosu Şener Cebeci’nin yanı sıra Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ile Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Oliver Wittke katıldı.
Festival, Türk genci Ceren Altınöz’ün ve Alman Madenciler Müzik Gurubunun canlı performanslarının ardından Hamm Belediye Başkanı Petermann, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Wittke ile Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı. Petermann ve Wittke açılış konuşmalarında festivalin iki toplumun birlikteliği açısından önemine vurgu yaparken; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, ‘‘Kültür, sanat, spor ve festivaller toplulukları bir araya getiren, onları birbirine yaklaştıran önemli etkinliklerdir. Bu açıdan ASKFEST’in de çok önemli olduğunu düşünüyorum.’’ dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise ‘‘Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile gerçekleştirdiğimiz ASKFEST çok önemli bir festival ve güzel bir başlangıç. Sporun birleştirici gücüyle bağların daha da güçleneceğine inanıyoruz.’’ dedi.
‘‘ASKFEST ile birlikte spor yap, birlikte eğlen, birlikte yaşa ve geleceği birlikte kurgula diyoruz’’
YTB Başkanı Abdullah Eren ise festivale ilişkin değerlendirmelerinde; ‘‘ASKFEST ile Birlikte Spor Yap, Birlikte Eğlen, Birlikte Yaşa ve Geleceği Birlikte Kurgula diyoruz. Türk ve Alman makamlarının iş birliğiyle bu programın gerçekleştirilmesi çok önemli. 3 günlük dolu dolu bir festival olacak. Bu festival Türk-Alman ortak festivali. Önümüzdeki sene de vatandaşlarımızın yoğun yaşadığı Avrupa’nın farklı yerlerinde de yine oradaki yetkili makamların iş birliğiyle bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Maalesef Avrupa’nın farklı ülkelerinde İslamofobi gibi hastalıklar üremekte. Biz bu akımları toplumlardaki genel gidişat olarak görmüyoruz. Böyle görmediğimiz için de bu festivalleri yapmak istiyoruz. Bu festivallerin Avrupa’da söz konusu hastalıkların yayılmasını da engelleyeceğine inanıyoruz.’’ ifadelerine yer verdi.
Lippepark hikayesiyle ön plana çıkıyor
Festival’in gerçekleştiği Lippepark’ın hikayesi ise festivale ayrı bir önem katıyor. Zira eski bir maden ocağı olan Lippepark; 1960’lı yılların başında hayta geçirilen iş gücü anlaşmaları çerçevesinde Almanya’ya gelen Türk vatandaşlarının da uzunca yıllar çalışıp, emek sarf ettiği ve şehrin, Almanya’nın kalkınmasına katkıda bulunduğu bir yer. Hamm’da yoğun bir Türk varlığı da söz konusu.
Millilerden dostluk maçı
‘‘Birlikte Spor Yap, Birlikte Eğlen, Birlikte Yaşa’’ sloganı ile hayata geçirilen festivalde Türk ve Alman Milli Takımının unutulmaz isimleri de festivalin anısına dostluk maçında bir araya geldi. Maçı hep beraber izleyen Türk ve Alman ziyaretçiler; festivalin teması itibariyle oynanan dostluk maçının ASKFEST’e güzel bir renk ve önemli bir anlam kattığını söylerken; maça ve yıldızlara büyük ilgi gösterdi.
Kültürün ve sporun her alanı birlikteliğe katı sunuyor
Festivalde kültürden sanata, spordan gastronomiye her iki toplumun sahip olduğu varlıklar tüm alanlarda ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Türk ve Alman vatandaşların büyük bir heyecan ve ilgiyle takip ettiği festivalin ilk gününde konuşan her iki toplumdan vatandaşlar festivalin ortak billince ve birlikteliğe anlam katarak çok önemli bir işlev gördüğünü vurgularken festivalin devamının da mutlaka beklendiğini söyledi.
28 Haziran Cuma günü başlayan Festival 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde de devam edecek. Festivalin haftasonu da devam etmesinden dolayı Türk ve Alman vatandaşlar tarafından festivale ilginin yoğun olacağı bekleniyor.

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