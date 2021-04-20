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Avrupa Süper Ligi: İngiltere'de taraftar dernekleri yeni lig hakkında ne düşünüyor?

20.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün Pazar günü Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını duyurmalarının ardından başlayan tartışmalar kıta çapında sürerken, İngiltere'de taraftar dernekleri de konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Premier Lig'den Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını duyuran altı kulüpten altısının da taraftar dernekleri yei lig oluşumuna karşı çıktı.

Avrupa Süper Ligi: İngiltere'de taraftar dernekleri yeni lig hakkında ne düşünüyor?

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün Pazar günü Avrupa Süper Ligi'ni kuracaklarını duyurmalarının ardından başlayan tartışmalar kıta çapında sürerken, İngiltere'de taraftar dernekleri de konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Premier Lig'den Avrupa Süper Ligi'ne katılacağını duyuran altı kulüpten altısının da taraftar dernekleri yei lig oluşumuna karşı çıktı.

Arsenal Taraftarlar Derneği, yeni ligin futbola dair her şeyi öldüreceğini belirtti ve "Buna karşı çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi. Dernek yönetimi bu turnuvaya katılmanın, Arsenal kulübünün sonunu getireceğini savundu.

Chelsea Taraftarlar Derneği de yeni oluşuma tamamen karşı olduklarını duyurdu. Dernek, "Böylesi bir Süper Lig, para için açık rekabeti yok eder" ifadelerini kullandı.

Liverpool'un taraftar derneği Spirit of Shankly, kulübün sahibi olan ABD'li FSG şirketinin "aç gözlülükle para peşinde koşarken taraftarları göz ardı ettiğini" belirtti ve ekledi:

"Futbol onların değil bizimdir. Futbol kulübümüz de onların değil bizimdir."

Leeds United taraftarları maç öncesi açtıkları bir pankartta ESL projesini Arjantinli eski futbolcu ve teknik direktör Marcelo Bielsa'nın sözleriyle eleştirdi:

Manchester City Resmi Taraftarlar Derneği, kulüp yönetiminin bu kararı alırken hiçbir şekilde kendilerine danışmadığını duyurdu:

"Bu turnuvanın motivasyonu açgözlülükmüş gibi gözüküyor. Kulüp yönetiminin taraftarlara hiçbir bilgi vermemesi, bu kararı alanların futbol geleneklerine hiçbir saygısı olmadığını gösteriyor.

"Diğer tüm taraftar örgütleriyle birlikte bu plana karşı savaşmakta kararlıyız."

Manchester United Taraftarlar Derneği de "Zengin kulüplerin kendi seçtikleri takımlardan oluşan ve kapalı bir sistem olan Süper Lig, futbola dair her şeye ve Machester United'ın değerlerine aykırıdır" dedi.

Dernek, küresel bir pandemi döneminde böylesine "bencilce" bir adım atılmasının futbola hakaret olduğunu savundu.

Tottenham Hotspur Taraftarlar Derneği ise kulüplerinin Avrupa'da kupa kazanan ilk Britanya takımı olduğunu hatırlattığı açıklamasında, "Kulüp yönetimi kulübe, tarihine ve bu oyunu özel yapan sihre ihanet etmiştir" ifadelerini kullandı.

Kulüpler bu kadar çok tepki bekliyor muydu?

Böylece Avrupa Süper Ligi önerisi, İngiltere'de neredeyse tüm taraftar derneklerini bir araya getiren ve hepsinin tepkisini çeken nadir olaylardan biri haline geldi.

BBC Spor Servisi'nden Simon Stone, kulüplerin böylesi bir tepki beklediklerini ve buna hazır olduklarını söylüyor.

Stone'a göre kulüplerin hedefi, ilk haftalardaki tartışmalar ve tepkiler durulduktan sonra FIFA ve UEFA ile görüşmeler yapmak.

12 takım, Avrupa Süper Ligi'ni mümkün olan en yakın zamanda başlatmak istediklerini açıklamıştı.

Stone ise ligin başlaması için 2022-23 sezonunun daha gerçekçi bir hedef olacağı görüşünde.

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