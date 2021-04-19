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Avrupa Süper Ligi: İtalyan basınında göre Real Madrid ve Juventus başkanları Ocak'ta projeye son şeklini verdi

19.04.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor dünyasında sarsıntıya yol açan Avrupa Süper Ligi (ESL) projesinin perde arkasında yaşananlar İtalyan basınında geniş yer buldu. Övgü Pınar İtalyan basınındaki tartışmaları aktarıyor.

Avrupa Süper Ligi: İtalyan basınında göre Real Madrid ve Juventus başkanları Ocak'ta projeye son şeklini verdi

Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı, futbol dünyasını sarstı. İtalyan basını bugün projenin perde arkasıyla ilgili haberlere geniş yer verdi. La Stampa gazetesine göre, Real Madrid Başkanı Florentino Perez proje üzerinde çalışmaya yaklaşık 2 yıl önce başladı. Perez ile Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Ocak ayında Torino'da görüşerek plana son şeklini verdi.

Dün yapılan açıklamanın ardından bugünkü İtalyan spor gazeteleri haberi manşetlerinden, çoğunlukla karşıt tonla haberleştirdi.

La Gazzetta dello Sport girişime tepkileri manşetinden "Süper Lig mi? Süper HAYIR" başlığıyla öne çıkardı.

TuttoSport gazetesi de "Deli misiniz? Süper Lig futbolu öldürür" üst manşetiyle çıktı.

Spor basını dışındaki ulusal gazeteler de haberi "futbolda hizipleşme", "deprem" ve "savaş" gibi ifadelerle duyurdu.

AC Milan Teknik Direktörü Paolo Maldini, Sportif Direktörü Frederic Massara ve CEO'su Ivan Gazidis

Agnelli ailesinin gazetelerinden kulis bilgileri

Juventus'us sahibi Agnelli ailesine ait olan La Repubblica ve La Stampa gazetelerinde, girişimin perde arkası bilgileri de yer aldı.

La Repubblica haberi manşetinden "Avrupa futbolu çarpışması" başlığıyla verirken iç sayfalarda ise "Futbolda bağımsızlık savaşı" ifadesini kullandı.

Gazete, "yeni elitler şampiyonasının hazırlığının aylardır sürdüğünü" yazdı.

La Stampa da, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasında kilit rol oynadığını yazdı. La Stampa'daki haberde, Avrupa Süper Ligi'nin başkanlığını üstlenen Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yardımcılarının Andrea Agnelli ile Manchester United eş başkanı Joel Glaze olacağı vurgulandı.

La Stampa'ya Perez proje üzerinde çalışmaya yaklaşık 2 yıl önce başladı. Perez ile Agnelli geçen Ocak ayında Torino'da görüşerek plana son şeklini verdi.

Andrea Angellini

Süper Lig planının resmiyet kazanmasının ardından Andrea Agnelli dün UEFA İcra Komitesi'ndeki görevinden ve Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Başkanlığı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Agnelli, "12 kurucu kulüp dünya çapında 1 milyarın üzerinde taraftar kitlesine ve kıta çapında 99 kupaya sahip" dedi. Agnelli, girişimin arkasında, futbolu "uzun vadede sürdürülebilir bir yola sokma" niyetinin olduğunu da söyledi.

Siyaset dünyası da tepki gösterdi

Öte yandan spor ve siyaset dünyası, basın ve sosyal medyada bu girişim ağırlıkla, "zenginlerin futbolu", "elitler arası rekabet" gibi ifadeler ve eleştirilerle karşılandı.

Merkez-soldaki Demokratik Parti'nin lideri Enrico Letta, "Avrupa'nın en zengin kulüpleri için Süper Lig fikri yanlış ve kesinlikle zamansız. Avrupa'da NBA modeli işlemez. Futbolun ve sporun gücü yaygın olmasında ve Atalanta, Ajax, Leicester gibi güzel hikayelerde yatar" dedi.

Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini de tepkisini şöyle dile getirdi:

"Milan taraftarı olarak takımımın Avrupa Süper Ligi'ne katılarak tonla para kazanmasından memnun olmam gerekir. Ama bir sportmen ve İtalyan olarak 'Para her şey değildir' diyorum.

"Sembolleri, tarihi, kabiliyeti, kalbi ve tutkuyu yok etmeye milyonlar yetmez. Futbol küçük bir ayrıcalıklı azınlığın değil, herkesin sporu. Ben sahada terle elde edilen zaferleri seviyorum, borsada milyonlarla satın alınanı değil."

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