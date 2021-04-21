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Avrupa Süper Ligi: Juventus Başkanı Agnelli, 6 İngiliz kulübünün çekilme kararı sonrası 'Proje gerçekleşmeyecek gibi görünüyor' dedi

21.04.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi'nin kurduklarını açıklayan 12 kulüpten İngiltere Premier Ligi'nde mücadele altısının daha sonra projeden çekilme kararı almasını değerlendirdi. Agnelli bu sabah Reuters haber ajansının, bu ayrılıklara rağmen projenin hala gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna "Dürüst olmak gerekirse hayır, durum öyle görünmüyor" yanıtını verdi.

Avrupa Süper Ligi: Juventus Başkanı Agnelli, 6 İngiliz kulübünün çekilme kararı sonrası 'Proje gerçekleşmeyecek gibi görünüyor' dedi

Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Avrupa Süper Ligi'nin kurduklarını açıklayan 12 kulüpten İngiltere Premier Ligi'nde mücadele altısının daha sonra projeden çekilme kararı almasını değerlendirdi.

Andrea Agnelli bu sabah Reuters haber ajansının, bu ayrılıklara rağmen projenin hala gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna "Dürüst olmak gerekirse hayır, durum öyle görünmüyor" yanıtını verdi.

Agnelli, projeden pişmanlık duymadığını da söyledi, "Bu projenin güzelliğine hala inanıyorum" dedi ve ekledi:

"Ama kabul etmeliyim ki, projenin şu an işler durumda olduğunu düşünmüyorum"

Avrupa Kulüpler Birliği'nin eski başkanı Agnelli'nin, Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı alınmasında, Real Madrid Başkanı Florentino Perez ile öncü rol üstlenmişti.

Agnelli, altı İngiliz kulübünün kararı sonrası ilk söyleşisini ise ailesinin yönetimindeki La Repubblica gazetesine vermiş, "Süper Lig'in kurucu kulüpleri arasında kan anlaşması var" diyerek projenin başarılı olacağına inandığını söylemişti.

Agnelli "Projenin hâlâ başarıya ulaşabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da, "Evet, yüzde 100 başarı şansı var" yanıtını vermişti.

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