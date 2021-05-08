Avrupa Süper Ligi: Juventus, Real Madrid ve Barcelona’dan UEFA’nın 'baskı ve tehditlerine' tepki

Futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından İtalyan Juventus ile İspanyol Real Madrid ve Barcelona kulüpleri bugün bir ortak açıklama yaparak, "kabul edilemez baskı ve tehditlere" maruz kaldıklarını belirtti ve projeyi savunmayı sürdürdü. İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 takım tarafından 18 Nisan'da kurulan ancak tepkiler üzerine birkaç gün içinde dağılma aşamasına gelen Avrupa Süper Ligi (ESL) projesi, son olarak dün Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) yaptırım kararıyla karşılaşmıştı. 12 kurucu ekip içinde yer alan ancak daha sonra projeden çekildiklerini açıklayan 9'una, UEFA müsabakalarında elde edecekleri bir sezonluk gelirlerinin yüzde 5'ine el konulması gibi cezalar getirilmişti. Süper Lig'den resmi olarak çekilmeyen 3 takım olan Juventus, Real Madrid ve Barcelona ise bu yaptırım kararları sonrası bugün bir ortak açıklamayla UEFA'yı tehditlerde bulunmakla suçladı. Açıklamada, "UEFA'nın 7 Mayıs tarihli Süper Lig açıklaması ve 9 kurucu üyenin aldığı pozisyonla ilgili olarak" şu ifadeler yer aldı: