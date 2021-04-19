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Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var? Avrupa Süper Ligi nedir? İşte detaylar

19.04.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar İspanya, İngiltere ve İtalya'dan 12 kulüp, "Avrupa Süper Ligi" ismiyle yeni bir turnuva düzenlenmesi ile ilgili anlaşmaya vardı. ​​​​​​​UEFA, İngiltere Premier Lig, İngiltere Futbol Federasyonu, La Liga, İspanya Futbol Federasyonu, Serie A yönetimleri ve İtalya Futbol Federasyonu, ortak bir bildiri yayımlayarak Avrupa Süper Ligi projesine karşı çıktı.

‘’Avrupa Süper Ligi’’ ismiyle yeni bir turnuva düzenlenmesini savunan kıtanın önde gelen futbol kulüpleri, UEFA'yı, Şampiyonlar Ligi'nden ayrılmakla tehdit etti. UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi'nin 2023/24 sezonunda yürürlüğe girecek yeni formatını açıklaması beklenirken, Avrupa'nın dev kulüpleri müthiş bir karşı hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Avrupa Süper Ligi'nde hangi takımlar var?

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; 6'sı İngiltere'den olmak üzere 12 kulübün 18 Nisan pazar akşamı Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıklayacak.
Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham ve Liverpool; İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid'in katılması beklenirken, eğer resmi olarak Avrupa Süper Ligi kurulursa UEFA, bu 12 takımı 2023/24 sezonundan itibaren tüm organizasyonlarından men edecek.
UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne karşı resmi sitesinden bir açıklama yayınladı ve organizasyonun oluşturulması halinde takımların hem liglerinde hem Avrupa'da hem de dünyada hiçbir resmi maça çıkamayacağını, ayrıca futbolcuların da milli takımlarında oynayamayacağını duyurdu.

20 TAKIM KATILACAK

20 TAKIM KATILACAK
Avrupa Süper Ligi'ne 20 takım katılacak. 15 takım sürekli olarak bulunacak. 5 takım ise her sezon değişecek. Bu 5 takımın nasıl belirleneceği ise henüz netlik kazanmadı.
Takımlar iki grupta 10'ar takım olarak mücadele edecek. Her grubun ilk 4'ü çeyrek finale yükselecek. Her takım grup aşamasında en az 18 maç yapacak. Maçlar ise hafta içerisinde düzenlenecek.

PSG VE BAYERN REDDETTİ

PSG VE BAYERN REDDETTİ
Avrupa futbolunun diğer devleri Bayern Münih ve PSG'ye de Avrupa Süper Ligi'ne katılmaları için teklif yapıldığı ancak bu iki kulübün UEFA'ya yakın durma kararları nedeniyle teklif reddettikleri kaydedildi.

4 MİLYAR EURO'YU BÖLÜŞECEKLER

4 MİLYAR EURO'YU BÖLÜŞECEKLER
Avrupa Kulüpler Birliği'nin de başkanı olan Juventus başkanı Andrea Agnelli'nin önderlik ettiği turnuvanın daha büyük ticari kazanımlar ile yüksek miktarlı sponsorluk anlaşmaları için ve UEFA'nın uyguladığı adaletsiz politikalara karşı oluşturulacağı belirtildi.
Lige her sezon katılacak 15 takım, her sezon 3.5 milyar euro'yu bölüşecek. En üstteki 6 takımın geliri 350 milyon euro olacak. Avrupa Süper Ligi'nin ilk aşamada hedefi ise en az 4 milyar euro gelir üretmek ve diğer 5 takıma da en az 100 milyon euro'luk ödeme yapmak.
UEFA ise Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Konferans Ligi için toplam 3.25 milyar euro'luk bir anlaşma yapabilmişti.
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Avrupa Süper Ligi

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