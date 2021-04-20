Avrupa Süper Ligi ne zaman başlayabilir, başlarsa yasal sonuçları ne olabilir?

UEFA Başkanı Ceferin, Pazartesi günkü basın toplantısında çok netti. 12 kulübün mümkün olan en kısa sürede Avrupa turnuvalarından yasaklanmasını ve oyuncularının büyük turnuvalarda yer almasının önlenmesini istiyor.

Fırtınanın dinmesini bekliyorlar ve daha sonra FIFA, UEFA ve diğer paydaşlarla planlarını konuşmaya başlamayı umuyorlar.

Evet. Ne olacağını biliyorlardı ve tepkilerin sertliğine hazırlıksız yakalanmadılar.

BBC Spor Servisi, bir adım geriye çekilip, bundan sonra ne olabileceğini ve alınabilecek kararları inceledi.

Gündemde çok farklı görüşler var ve birçok kesim projeye karşı.

Avrupa Süper Ligi'nin kuran 12 kulüp planlarında ısrarcı. Lige karşı çıkanlar ise mevzilerini sağlamlaştırıp, mücadeleye hazırlanıyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'ye "yalancı", 12 kulübe de "yılan" dedi bile.

Avrupa Süper Ligi'nde (ASL) yer alan beş kulüp, gelecek hafta Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi yarı finallerinde oynayacak.

Uefa bu maçlarla ilgili olarak avukatlarıyhla görüşüyor. Bu noktada kulüplerin turnuvalardan atılması düşük olasılık, ancak Ceferin bu konu sorulduğunda bunun olabileceğini reddetmedi.

FIFA ne diyor?

12 takımın büyük çoğunluğunun yer alacağı genişletilmiş bir Kulüpler Dürnya Kupası başlatmayı değerlendiren FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha ihtiyatlı bir yaklaşım benimsedi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, kuruluşun Süper Lig planlarını "onaylamadığı" belirtildi ve bu daha büyük kuluplerin ihanetine uğradıklarını düşünenler tarafından zayıf bir tepki olarak değerlendirildi.

Infantino'nun Ceferin ile aynı tutumu benimsememesi halinde Süper Lig'i durdurma görevinin çok zor olacağı kabul ediliyor.

Bu Şampiyonlar Ligi'nin sonu mu olacak?

12 kulüp ve UEFA'nın görüş birliği içinde olduğu birkaç şeyden biri Şampiyonlar Ligi'nin, bu turnuvada yer almak istemeyenlerin yaptıklarından bağımsız olarak, var olmaya devam edebileceği.

Tabii ki, bu görüşe son derece farklı bakış açılarından varıyorlar.