Avrupa Süper Ligi tartışmaları: Kıta futbolunu sarsan 72 saat

Tam da bu sezonun yaşatabileceği sürpriz kalmadı diye düşünürken, futbolu bölen ve taraftarları birleştiren olağan dışı bir plan açıklandı.

Büyük iddialarla duyurulan Avrupa Süper Ligi, yalnızca iki gün içinde çökme noktasına geldi.

Projenin duyurulduğu andan sonra an an yaşananları inceledik.

Pazar TSİ 15.00: İlk haberler

Her şey Pazar günü öğleden sonra, Arsenalli futbolcular Fulham'a karşı ısınırken başladı.

The Times gazetesi UEFA'nın tepkisine rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya'dan 12 kulübün Avrupa Süper Ligi adlı bir oluşum üzerinde uzlaştığını yazdı.

Onar takımdan oluşan iki grup ve ardından oynanacak play-offlar gibi detayların ortaya çıkmasıyla birlikte, bu proje için ne kadar ciddi bir planlama yapıldığı anlaşılmaya başlandı.

En çok tepki çeken şey ise "pis 12'li" lakabı takılan bu 12 kulüp ve onlara katılacak 3 yeni kurucunun bu ligden asla düşmeyecek olmasıydı. 20 takımlık turnuvaya bu 15 kurucunun dışında bütün Avrupa'dan yalnızca 5 takım katılabilecekti.

Pazar 18.00: Açgözlülük eleştirileri

Premier Lig hızla davranarak projeyi kınayan ilk açıklamayı yaptı. Diğer ülkelerin ligleri ve federasyonlarından da art arda benzer açıklamalar geldi.