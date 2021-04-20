Avrupa Süper Ligi'nden iki kulüp ayrılıyor iddiası

Avrupa futbolunda büyük bir kaosa yol açan Avrupa Süper Ligi için bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basını, yakın zamanda organizasyonda çatlaklar olabileceğini okuyucularına duyurdu. Avrupa Süper Ligi'nin kurucuları arasında yer alan İngiliz kulüpleri Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'dan en az birinin taraftar baskısı nedeniyle ciddi şekilde ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

İngiliz basınındaki haberlere göre, bu takımın Liverpool olduğu iddia ediliyor. Nitekim Liverpool, kulübün Avrupa Süper Ligi'ndeki yol haritasını açıklamak için Salı günü planlanan tüm personel toplantısını iptal ettiğini açıklamıştı.

2 KULÜP AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

İngiliz basınındaki bir diğer iddiaso ise Guardian'ın gazetesinden geldi. Habere göre, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmaya sıcak bakan 2 kulüp var. Bunlardan biri ligde şampiyonluğa giden Manchester City diğeri ise kuzey Londra ekibi Chelsea olduğu iddia edildi.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Öte yandan geçtiğimiz gün Liverpool taraftarları Anfield Road'a gelerek Avrupa Süper Ligi'nde yer aldıkları için takımlarını protesto etmişlerdi. Taraftarlar, "Liverpool taraftarları Avrupa Süper Ligi'ne karşı", "Yazıklar olsun" ifadelerinin yer aldığı pankartlar asmışlardı.



