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Avrupa Süper Ligi'ne Ozan Kabak da karşı

21.04.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liverpool forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, kulüplerinin de içinde yer aldığı "Avrupa Süper Ligi" projesini oyuncular olarak istemediklerini belirten bildiriyi sosyal medyada paylaştı.

Avrupa Süper Ligi'ne Ozan Kabak da karşı

"Avrupa Süper Ligi" karşıtı Liverpoollu futbolcular arasına Ozan Kabak da katıldı.

"Bundan hoşlanmadık ve gerçekleşmesini istemiyoruz. Bu, bizim ortak duruşumuz. Bu kulübe ve taraftarlarına kayıtsız, şartsız bağlıyız. Asla yalnız yürümeyeceksin" ifadelerini içeren açıklamayı, Ozan da Twitter hesabına koydu.

İlk olarak takım kaptanı Jordan Henderson'ın paylaştığı açıklamaya, Trent Alexander-Arnold, James Milner, Alisson Becker ve Xherdan Shaqiri de destek vermişti.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA


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İngiltere Liverpool
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