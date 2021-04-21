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Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Agnelli'ye tepki olarak duvar resmi çizildi

21.04.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbolda Avrupa Süper Ligi girişimini başlatan 12 kulüpten biri olan Juventus'un başkanı Andrea Agnelli'ye tepki olarak Roma'ya bir duvar resmi çizildi.

Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Agnelli'ye tepki olarak duvar resmi çizildi

Başkentte İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) merkez binasının arkasındaki Giulio Caccini sokağındaki bir duvara, Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından Juventus Başkanı Agnelli'yi futbol topunu bıçaklarken tasvir eden bir resmi çizildi. Sokaktan geçenlerin resmin fotoğrafını çektiği görüldü.

Duvar resmini dün gece çizdiği belirtilen Laika MCMLIV isimli sanatçı, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sadece zengin kulüplere özel, onların davet edildiği bir lig, taraftarların ve tüm dünyanın hayallerinin ölümüdür. Bu aynı zamanda futbolun ölümüdür." ifadesini kullandı.

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İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki göstermişti.

Söz konusu projeye dahil olan İngiliz takımları, dün tek tek Avrupa Süper Ligi'nden çekildiklerini açıklarken, bugün de İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Inter ve Milan takımları projeden ayrıldıklarını duyurmuşlardı.

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Juventus Avrupa Süper Ligi
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