Avrupa Taliban'ı tanımadan düzenli ilişki kurma arayışında

Dün Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşen Merkel, bugün de Berlin'de Avusturyalı mevkidaşı Kurz'u kabul etti.Almanya Başbakanı Angela Merkel, son günlerde yoğunlaştırdığı Afganistan diplomasisi çerçevesinde bugün de Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüştü. Kurz'u Berlin'de kabul eden Almanya Başbakanı, iki liderin görüşmesi sonrasında yapılan basın toplantısında "Taliban ile diyalog nasıl kurulabileceğine bakmak gerekir" diye konuştu.

Taliban’ın Afganistan’daki hızlı ilerleyişi ve ülkeyi kontrolü altına alması üzerine Almanya Başbakanı Merkel İsrail gezisini son anda iptal edip, son günlerde Afganistan konusunda yoğun diplomatik görüşmelere başladı. Dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Merkel, Fransa, İngiltere, İtalya ve Hollanda ile Taliban'ı diplomatik olarak tanımadan Avrupa'nın Kabil'de varlık göstermesinin yollarının arandığını söyledi. Merkel, Taliban ile diyalogda Alman Ordusu için daha önce çalışmış Afganlar ile tehdit altındaki Afganların hava köprüsü ortadan kalktıktan sonra da ülkeden tahliyelerinin ele alınması gerektiğini de kaydetti.

40 bin kişinin daha tahliyesi hedefleniyor

Merkel Kurz ile görüşmesinden sonra, Afganistan'dan tahliye edilmesi hedeflenen kişi sayısının 40 bin civarında olduğunu belirtti. Almanya'ya getirilmesi planlanan bu kişiler dışında Merkel, Afganistan'dan kaçan sığınmacıların memleketlerine yakın bölgelerde insani olarak desteklenmesi gerektiğini da tekrarladı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bu amaçla yürüttüğü ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ziyaretlerine dikkat çeken Merkel, Dışişleri Bakanı gibi kendisinin de Pakistan Başbakanı İmran Han ile sığınmacılar hakkında görüştüğünü aktardı. Merkel, hiç kimsenin evini, barkını keyfi şekilde kolayca terk etmediğinin de altını çizdi ve şu dönem Avrupa'nın alacağı sığınmacılar konusunda konuşmak için de çok erken olduğunu söyledi. İlaveten Merkel, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin de şu dönem en acil sorunun ülkesi içinde topraklarını terk etmek zorunda kalan Afgan sığınmacılara insani yardım olduğu yönündeki açıklamasına dikkat çekti.

Havalimanı için Taliban'a teknik destek mümkün

Almanya Başbakanı, ülkeden çıkarılması gereken, daha önce Batılı ülkelere çalışmış Afgan personelin tahliyesi için Kabil havalimanına teknik destek verilmesinin de mümkün olduğunu, ancak bütün yardım olasılıklarının Taliban'ın ülkeden tahliyelere izin vermeye hazır olup olmamasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti.

Afganistan konusu, bugün Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği içişleri bakanları toplantısında da ele alınıyor. Zirve öncesinde Avusturya Afganistan'dan sığınmacı almayacağını açıkladı. Avusturya, ülke nüfusuna oranla dünya çapındaki en büyük dördüncü Afgan göçmen topluluğunun kendi topraklarında bulunduğunu kaydediyor.

Reuters/ETO,BÖ

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