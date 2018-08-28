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‘Avrupa Türkiye’ye Sırtını Dönemez’

28.08.2018 17:07 | Son Güncelleme

Litvanya’ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesi sonrasında açıklama yapan Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, AB’nin Türkiye’ye sırtını dönemeyeceğini söyledi

‘Avrupa Türkiye’ye Sırtını Dönemez’

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sırtını dönemeyeceğini söyledi. Grybauskaite, terör tehditleri ve Avrupa’ya göçle mücadelede Türkiye’ye yardım için çözümler aramak gerektiğini belirtti.

Grybauskaite bu açıklamaları Litvanya’ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından yaptı. Litvanya Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Avrupa’nın ticaret, güvenlik, göç ve diğer alanlarda birbirlerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da, Türkiye’nin Litvanya için her zaman samimi bir diyalog ortağı olacağını kaydetti. Linkevicius, sorunlu konular olduğunda dahi doğrudan konuşmamanın normal olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Litvanyalı bakanla ortak basın toplantısında, Türkiye’nin dış politikasının denge gözettiğini belirterek, Rusya’yla ilişkilerin AB’yle ilişkilere ya da ABD’ye alternatif olmadığının altını çizdi.

ABD’yle ilişkilerde tehdit dilinin bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Sorunlar iki eşit ortak olarak konuşulup çözülmeli. Tek tarafın baskısı ve dayatmasıyla işler yürümez” mesajını verdi.

Çavuşoğlu, ABD’nin Rusya ve İran’a yaptırımlarına değinerek, bir ülkenin başka bir ülkeye yönelik “adil olmayan” her kararına katılmak zorunda olmadıklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ABD’nin bir eyaleti değil bağımsız bir ülkedir” dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkiler, kısmen Türkiye’deki insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki endişeler nedeniyle gerilimli bir dönemden geçiyor. Avrupa Birliği ülkeleri ayrıca Türkiye’den Avrupa’ya göçmen akışıyla mücadele etmesini istiyor.

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