‘Avrupa Türkiye’ye Sırtını Dönemez’

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sırtını dönemeyeceğini söyledi. Grybauskaite, terör tehditleri ve Avrupa’ya göçle mücadelede Türkiye’ye yardım için çözümler aramak gerektiğini belirtti.

Grybauskaite bu açıklamaları Litvanya’ya resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla görüşmesinin ardından yaptı. Litvanya Cumhurbaşkanı, Türkiye ve Avrupa’nın ticaret, güvenlik, göç ve diğer alanlarda birbirlerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius da, Türkiye’nin Litvanya için her zaman samimi bir diyalog ortağı olacağını kaydetti. Linkevicius, sorunlu konular olduğunda dahi doğrudan konuşmamanın normal olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Litvanyalı bakanla ortak basın toplantısında, Türkiye’nin dış politikasının denge gözettiğini belirterek, Rusya’yla ilişkilerin AB’yle ilişkilere ya da ABD’ye alternatif olmadığının altını çizdi.

ABD’yle ilişkilerde tehdit dilinin bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, “Sorunlar iki eşit ortak olarak konuşulup çözülmeli. Tek tarafın baskısı ve dayatmasıyla işler yürümez” mesajını verdi.